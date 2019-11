Polgárőrökkel jártuk körül Törökszigetet

Pocsaji András egyike azoknak a húsz év alatti fiataloknak, akik már teljes jogú tagjai a békési polgárőrségnek. – Kezdetben az ötvenórás közösségi szolgálatomat töltöttem a szervezet berkein belül. Azután bevallom, megtetszett az a munka, amit a polgárőrök végeznek, és hivatalosan is csatlakoztam a békési egyesülethez – mondta el hírportálunknak a fiatalember. – Ma már én is a polgárőrség teljes jogú tagjaként tevékenykedem, tanulmányaim miatt azonban erre leginkább hétvégenként, szombaton és vasárnap van lehetőségem. Elsősorban a helyi labdarúgó-mérkőzések biztosításában veszek részt Gyarmati Sándorral, a szervezet elnökével.

A városközpont után a külterületeken, a Békés és Mezőberény közt fekvő Törökszigeten folytattuk utunkat. A több tanyát is magában foglaló településrészen néhány éve egy épületben „rosszhiszemű jogcím nélküli lakáshasználók” tűntek fel, vagyis egy banda egész egyszerűen beköltözött az egyik üres ingatlanba, ahol egyebek mellett gyakran néztek a pohár fenekére, s történtek más dolgok is. Éppen a polgárőrök gyakori megjelenésének köszönhetően azonban a kétes elemek egy-másfél hét után eltűntek.

– Nem túlzás, hogy Békés a nevének megfelelően egy valóban nyugodt, békés város, természetesen döntő részben a rendőrség munkájának köszönhetően, de mi is igyekszünk a magunk módján támogatni mindezt – húzta alá Virág István, aki egyébként a Békés Megyei Polgárőrök Szövetségének sajtóreferense is.

A fiatalemberrel történt beszélgetést követően Virág Istvánnal és Gálicz Istvánnal indultunk el egy kisebb körútra Békésen. Mindkét polgárőr már több mint fél évtizede segíti önkéntes munkájával a város közbiztonságát, valamint a baleset- és bűnmegelőzést. Elsőként a településközpontot jártuk be, ahol a délelőtti órákban is nyugalom honolt.

Több időt töltenek a közterületen

Jelenleg hetvenöten tartoznak a békési polgárőrséghez, és külön öröm számunkra, hogy a közelmúltban húsz éven aluli fiatalok is csatlakoztak hozzánk – nyilatkozta hírportálunknak Gyarmati Sándor. A szervezet elnöke – aki már huszonhét éve tölt be vezető szerepet az egyesületben – elmondta, a kitüntetést azért kapták, mert az átlagnál jóval több időt töltöttek, töltenek el közterületeken, illetve a rendőrséggel közös járőrszolgálat ideje is megduplázódott. Gyarmati Sándor külön kiemelte Gál Sándor és Nagy Sándor tevékenységét, akik mindennap legalább hat órát járőröznek, és nagyban hozzájárultak a kitüntetés elnyeréséhez.

A polgárőrségre egyébként újabb nagyon aktív időszak vár. Az adventi időszakban több alkalommal fognak ellátni 24 órás szolgálatot, illetve figyelnek majd a rászorulókra, akik számára a téli időszakban a fűtés, a tüzelő nehézséget okoz. A polgárőrök már több alkalommal embereket is mentettek meg a kihűléstől azzal, hogy odafigyeltek rájuk, időben észrevették, hogy baj van.