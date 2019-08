Pogácsafesztivál: büszkék hagyományaikra a kétegyháziak

Vasárnap a pogácsafesztivál számos programja mellett a kétegyházi könyvtárban együttműködési megállapodást kötött az Egészséges Városért Közalapítvány és a település önkormányzata.

Együttműködési megállapodást kötött az Egészséges Városért Közalapítvány és a kétegyházi önkormányzat. A dokumentumot vasárnap a kétegyházi könyvtárban írta alá az alapítvány nevében dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed neonatológus főorvos, az alapítvány kuratóriumának elnöke, valamint a települést képviselve dr. Rákócziné Tripon Emese alpolgármester.

A főorvos elmondta, miszerint a következő hónapban a lisztérzékenységgel kapcsolatban szűrővizsgálatot tartanak helyben az általános iskola első osztályos tanulóinak, fontos ugyanis, hogy még tünetmentes állapotban fényt derítsenek a problémára. Emellett elindítanak egy nyitott akadémiát, az előadásokon szó lesz a családtervezésről, a betegségekről, hogy mikor érdemes orvoshoz fordulni, hogy mit lehet akár otthon is kezelni.

Kétegyháza is demográfiai problémákkal küzd, csökken a születések száma, az elvándorlás is érezhető – kezdte dr. Rákócziné Tripon Emese alpolgármester, hangsúlyozva, ezért is kell segíteni a fiatal családokat, a gyermekeket, hogy növelhessék a település népességmegtartó erejét. Azzal, hogy helybe hozzák a szűréseket és a tanácsadásokat, a szolgáltatások színvonalát nagyvárosi szintre emelik. Úgy véli, az együttműködés tartalmas és hasznos lesz Kétegyháza számára.

Kétegyházán még most is tartanak a programok, egészen estik. Ma zsűrizték a versenyre érkezett pogácsákat. Ambrus György olimpiai aranyérmes mesterszakács, a település díszpolgára elöljáróban ismertette, miszerint többféle pogácsa létezik – a tepertőstől a vajasig – a lazítási formától függően. Egy jó pogácsa omlós, megfelelő zsírtartalommal bír. Kiemelte, mindig élmény egy-egy hagyományos recept alapján készült pogácsát megkóstolni, a nagyanyáink nem pocsékoltak, rá voltak kényszerítve arra, hogy szinte maradékokból készítsenek újra finom étkeket.

A pogácsafesztivál megnyitó ünnepségén Kalcsó Istvánné polgármester emlékeztetett: az aranyszínű pogácsa rajta van a nagyközség címerén, a legenda szerint a betelepítettek sárpogácsákat készítettek, amiket eldobáltak, és azok helyén épültek fel az első házak. Takács Árpád kormánymegbízott és Zalai Mihály, a megyei közgyűlés elnöke is azt emelte ki beszédében: Kétegyháza rendezett, sokszínű és bájos település, fejlesztések sora indult el vagy fejeződött is be.

A kétegyháziak büszkék hagyományaikra – fogalmazott Jakab István. Az Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége (MAGOSZ) elnöke szerint egy-egy fesztivál számvetés is egyben, a kétegyháziak szorgalmasak, értékek mentén élnek.