Pillogni is fog szemeivel Hupp, az új előadás bájos főszereplője

Készülnek a szorgos kezek alatt A bagoly, aki félt a sötétben című bábelőadás szereplői. A Békéscsabai Napsugár Bábszínház varrodájában minden munkát hosszas tervezés, együttgondolkodás előz meg. Nincs ez másképp a most készülő darabnál sem. Ám ezúttal mi is bepillanthattunk a szerethető figurákat életre keltő műhelybe.

Izgatottan mentünk fel a bábszínházhoz vezető lépcsősoron, hiszen tudtuk, ezúttal előttünk is kinyílik majd a bábkészítő műhely ajtaja. Lenkefi Zoltán, a bábszínház igazgatója a tőle megszokott lelkesedéssel kezdett el mesélni az éppen készülő darabról, melynek főszereplője Hupp, a bagolyfióka lesz, aki minden szempontból tökéletes, kivéve egyetlen dolgot: nem szereti a sötétet. A kedves mesét Bartal Kiss Rita rendezésében láthatja majd a közönség, a szerethető karakterek külsejét pedig Rofusz Kinga álmodta színpadra.

Ottjártunkkor éppen a főszereplő szemeit mozgató szerkezetet vizsgálták a hozzáértő kezek. Rengeteg apróságra kell figyelniük a társulat tagjainak a kivitelezéskor: hova tegyék a fogót, mekkora legyen és mennyire fog az látszódni? Tudja-e úgy tartani a színész a mozgató szerkezetet, hogy ne essen ki a kezéből előadás közben?

– A tervek szerint a bagolyfióka pillogni fog a szemeivel. Bár még nincs felépítve az egész szerkezet, a mechanikája lassan kiforr. És amint Hupp-pal megvagyunk, a nagybácsikájának kezdünk neki, aki ugyanígy fog felépülni. Ők ketten az előadás főszereplői, így kicsit mozgalmasabbak lesznek a színpadon, mint a történetben felbukkanó többi karakter. Hiszen a bábok tervezésekor, készítésekor az is szempont kell legyen, hogy mi a szerepe az adott darabban, ez alapján látjuk el őket apró részletekkel, szerkezetekkel. Az idő pedig most is véges: hat hetünk van, hogy A bagoly, aki félt a sötétben című darabhoz elkészítsük a bábokat és a díszletet. Két hete kezdtük el a munkát. Ez alatt összeszedtük az információkat, eldöntöttük, hogy melyiket hogyan építjük meg, majd nekikezdtünk a kivitelezésnek – avatott be minket Lenkefi Zoltán.

Hozzátette, minden munkafolyamatot hosszú együttgondolkodás előz meg. Először a tervező elölről és oldalról életnagyságú rajzot készít a szereplőkről. Ezután a bábokat és a díszletet egymás mellé teszik, és megnézik nincs-e gond az arányokkal­.

– Fontos, hogy az összkép tökéletes legyen, hiszen a végén mindennek egy egésszé kell összeállnia a színpadon. A most készülő darabban például háromféle méretű díszlet lesz, ezeket a méretarányos kartonokat először leraktam a megrajzolt szereplők mellé, majd lefotóztam, így a kollégák is láthatták, mi mekkora, kell-e kicsinyíteni-nagyítani bármin is – részletezte az igazgató.

A szemben lévő asztalon pedig már két szerkezetileg kész báb várta, hogy Savolt-Klemm Szilvia felöltöztesse őket. Szilvia több éve készíti a szebbnél szebb bábokat a társulatnak, ottjártunkkor is a gépe fölé hajolva dolgozott a szereplők apró részletein­.

– Szilvi először egy alapot varr az egész figurához, amit behúz egy másik anyaggal, ez teszi majd egységessé a szereplőket. Ezután pedig nincs más hátra, mint hogy a tervek alapján befessük őket – sorolta az igazgató.

Mint megtudtuk, a bábkészítő két hete kezdett neki az asztalán lévő két figurának. Nagyon aprólékos munka az övé, hiszen minden résznek tökéletesen kell mozognia.

– Ilyenkor az anatómiai tudásunkat is be kell vetni. A legtöbb figurának például vannak „ínszalagjai” is. Így nem tud kifordulni hátrafelé a lábuk, és a kezeiket is csak előre tudják hajlítani, ezáltal oldalra sem tudnak kibicsaklani a végtagjaik. Ugyanakkor az is fontos szempont a készítésnél, hogy könnyen lehessen mozgatni a bábot, de legyen térdkalácsa és könyöke is a figurának – ismertette Lenkefi Zoltán.

Majd szemléltetésként egy korábbi előadás kis nyusziját mutatta meg nekünk, aminek bundája alatt jól látható volt, hogy akárcsak valódi társainak, neki is „inak” kötik össze a hajlatait, teszik hajlékonnyá a lábait.

És bár láthatóan még sok munka áll a társulat tagjai előtt, mire eljutnak odáig, hogy próbálni tudjanak, kétség sem fér hozzá, hogy részletgazdag, szerethető bábjaikkal ismét egy szívmelengető történetet mesélnek majd el nekünk a színpadon.