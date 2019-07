Pénzügyeink intézésekor fontos a bizalom

Bíznak a bankjukban a magyarok, de egyre többen fordulnának kizárólag online elérhető pénzintézetekhez – mutat rá az EY, a világ egyik vezető könyvvizsgáló, adó-, tranzakciós és üzleti tanácsadást nyújtó vállalata kutatásában, amelyben a kelet-közép-európai régión belül mintegy 3600 főt kérdezett meg.

A cég sajtóközleményéből kiderült, Magyarországon az emberek döntő többsége (78 százalék) egyre ritkábban keresi fel bankját személyesen, és a lakosság fele teljes mértékben interneten keresztül kezeli pénzügyeit. A hazai válaszadók azonban egyelőre a régiós átlagnál kevésbé bíznak a fiókhálózattal nem rendelkező pénzintézetekben, és csak számukra különösen megfelelő termékek kínálása esetén váltanának, főként technológiai és e-kereskedelmi szervezeteket előnyben részesítve.

A jövőben viszont ez a trend megváltozhat, hiszen a magyarok többsége (53 százalék) szerint a következő években eljön az az idő, amikor már nem lesz szükség a hagyományos bankok szolgáltatásaira.

Rontó Judit gyulai független pénzügyi tanácsadó elmondta, tapasztalatai szerint az emberek jobban szeretik a személyes kapcsolattartást, ha pénzügyeikről van szó. Hozzátette, munkaterületének légyege is éppen ez, hiszen az ügyfél igényeinek felmérése után ők keresik meg számára a legjobb ajánlatot, például folyószámlával, hitellel vagy akár befektetéssel kapcsolatban. Ezzel kímélik meg őket a bankba járástól, és attól, hogy napokat, esetleg heteket töltsenek el a kínálatok között böngészve.

Beszámolója szerint azonban szakterületén belül is egyre inkább az online világ felé terelődnek a dolgok. Internetes felületen keresztül történik a legtöbb szerződéskötés, nyomon követés, a befizetések, illetve a kalkuláció is. Viszont az első megkeresés továbbra is minden esetben személyesen zajlik. Véleménye szerint ez azért maradt így, mert az embereknek nehéz beszélniük a pénzügyeikről, és fontos számukra, hogy ezt olyannal tehessék, akiben megbíznak. Utóbbit pedig szemtől szemben lehet igazán kialakítani.

Rontó Judit elmondta, a fentieken túl azért is működőképesebb a személyes találkozás, mert egy online felületen nem biztos, hogy minden kérdésére és személyre szabottan kap válaszokat az ügyfél, még akkor sem, ha az chatfunkcióval van ellátva, amely mögött ugyanis gyakran robotok dolgoznak, ráadásul sablonszövegekkel.

Kifejtette, az első találkozás után a későbbi ügyintézések módja már egyénfüggő. A fiatalok egy újabb biztosítás, illetve megtakarítás miatt nem kérnek újabb személyes találkozót, helyette online vagy telefonon keresztül kérnek segítséget. Az idősebbek viszont még minden alkalommal ragaszkodnak az élő kontaktushoz.