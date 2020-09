Példaképnek jelölték a csabai kézbesítőt

A Jaminában szolgálatot teljesítő, az ügyfelek szeretetét és bizalmát kiérdemlő szakembert, Arany Lászlót is jelölték idén a Postás Példakép Díjra. Bekerült a legjobbak közé, a Magyar Posta Zrt. honlapján október 5-én 12 óráig lehet rá voksolni.

Bár csak két és fél éve dolgozik kézbesítőként, úgy véli, élete legjobb döntése volt, hogy postásnak állt. Naponta 30 kilométert kerékpározik.

– A 24-es körzet tartozik hozzám – mondta Arany László, kifejtve, hogy ez számos jaminai utcát takar az Orosházi út bányatavak felőli oldalán, nagyjából a Mezőkertől a Nagy Sándor utcáig. Nap mint nap kerékpárra pattan, és a számításai szerint az utcákat járva mintegy 30 kilométert tesz meg reggeltől délutánig. A biciklin található három csomagtartó külön-külön funkcióval bír, így rögtön megvan, hogy hova kell nyúlnia. A rövidebb utcákban az egyik oldalon megy fel, majd a másik oldalon jön le, a hosszabbak utcákban viszont cikk-cakkozva halad.

A szakember két és fél éve került a Békéscsaba 1 postára, egy ismerőse ajánlására. Korábban egy nagy vállalatnál húzott le több esztendőt, négy műszakban dolgozott, így számára sokkal kiszámíthatóbb munkakört jelent a mostani. Ráadásul az egészségéért is tett: a sok biciklizésnek hála több kilogramm súlyfeleslegtől szabadult meg. Kiemelte, élete legjobb döntését hozta meg akkor, amikor váltott, egyáltalán nem bánta meg a lépést. Rendkívül fontosnak ítélte azt is, hogy a munkaköri légkör ugyancsak kiváló, a munkatársaival és a vezetőivel is remek kapcsolatot ápol.

– És egy olyan körzetbe kerültem, amely, úgy érzem, megbecsül – folytatta. Jamina előtt helyettesítő kézbesítőként dolgozott, járt Gerlára és Mezőmegyerre is. Meglepődött, amikor az ügyfelek sajnálkoztak, hogy ha nem voltak otthon, akkor nem értesítette őket telefonon arról, hogy küldeményük, ajánlott levelük érkezett. Bár ez – a kvázi kényeztetés – nem tartozik a postások feladatai közé, a jó példát követve ezt meghonosította saját körzetében is. Így, ha valakit nem talál otthon, telefonál neki, hogy tud-e jönni pár percen belül.

– Mindent az ügyfelek érdekében – hangsúlyozta, hozzáfűzve, hogy ha valakit így sikerül utolérnie, akkor annak nem kell később bemennie a postára átvennie a küldeményét vagy az ajánlott levelét. Elmondta, körzetében főleg azokkal tart szoros kapcsolatot, akik rendszeresen kapnak csomagokat és hivatalos iratokat, de például a nyugdíj vagy a családi pótlék kivitelénél is sokakkal találkozik.

Arany László megosztotta, hogy igyekszik minden nap pontosan ugyanakkor érkezni az egyes utcákba, hogy ezzel is segítse az ügyfeleket, igaz, ezt nem könnyű tartani akkor, amikor egyszerre sok számlát kell kézbesítenie, illetve amikor a nyugdíjak kifizetése történik. Emellett persze előfordul, elcsípik egy-két mondatra, egy rövid beszélgetésre, és senkit sem szeret félbe szakítani.

Úgy véli, a postás egy bizalmi munkakör, ezért hatalmas elismerést, megtiszteltetést jelent számára, hogy már most – szinte rutintalanként, aki alig pár éve dolgozik kézbesítőként – jelölték a Postás Példakép Díjra. Ez számára egyben egy üzenet is, hogy kellő tenni akarással, lelkiismeretes hozzáállással, a szakma iránti szeretettel és alázattal, az ügyfelek tiszteletével bármit el lehet érni. A siker titka pedig szerinte az, hogy ugyanolyan tisztelettel viszonyul egy gyermekhez, mint egy családanyához vagy családapához, vagy mint egy egyedül élő idős nőhöz vagy férfihoz.

Október 5-én 12 óráig lehet a békéscsabai postásra voksolni.