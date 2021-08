Pedofília gyanújával nyomoznak egy gyulai jobbikos ellen

Gyermekpornográfia bűntett és más bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást a rendőrség egy gyulai férfi ellen. Információink szerint Horváth Lászlóról van szó, aki 2019-ben a Jobbik jelöltjeként egyéni körzetben indult a gyulai önkormányzati választáson. Úgy tudjuk, a férfi pár napja öngyilkosságot kísérelt meg.

Az üggyel kapcsolatos rendőrségi közleményből megtudtuk, hogy a gyanúsított letartóztatásban van. A nyomozás érdekeire tekintettel ugyanakkor a nyomozást folytató Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Életvédelmi és Célkörözési Főosztálya bővebb tájékoztatást nem ad.

A PestiSrácok.hu egy gyulai olvasótól értesült arról a hétvégén, hogy a napokban bilincsben vitték el otthonából a helyi sportélet egyik ismert alakját, aki a 2019-es önkormányzati választáson a Jobbik egyik képviselőjelöltje volt.

Az oldal információi szerint akkor még csak annyit lehetett tudni, hogy valamit találtak a férfi számítógépén, és vélhetően akár pedofil bűncselekmény lehet a háttérben.

Helyben arról is beszélnek, hogy az illető nem bizonyult együttműködőnek az eljárás során.

A Pesti Srácok arról is írt, hogy a férfi több évtizeden keresztül foglalkozott gyerekekkel, edzőként és iskolai oktatóként is.

Saját képviselőjelölti bemutatkozása szerint a karate mellett vívást és teniszt is oktatott, valamint huszonöt éven át tanított az egyik helyi iskolában önvédelmet.

2019-es bemutatkozásakor a gyulai sportélet ikonikus alakjaként, kiváló szervezőként és segítőkész emberként mutatták be a jobbikosok.

A helyi „zuhanyhíradóban” arról is beszélnek, hogy a férfi néhány nappal ezelőtt megpróbált kárt tenni magában, öngyilkossági kísérletről is pletykálnak a városban. Ennek valóságtartalmát egyelőre senki nem erősítette meg, de nem is cáfolta, a szóbeszéd makacsul tartja magát.

Csengeri Lajos, a Jobbik gyulai alapszervezetének elnöke elmondta, a férfi 2019-ben volt résztvevője a munkájuknak az önkormányzati választásokon.

– Azóta azonban kilépett a pártból, már korábban kilépési nyilatkozatot juttatott el hozzám, illetve az igazolványát is leadta – fogalmazott Csengeri Lajos.

A Jobbik helyi elnöke 30-40 éve ismeri a férfit, és ahogy a közvéleményt, őt is megdöbbentette a rendőrségi hír. Hozzátette, amikor valaki belép az alapszervezetbe, akkor ki kell töltenie egy formanyomtatványt, amiben arról is nyilatkozni kell, hogy büntetett előéletű-e, illetve folyik-e ellene eljárás. Mindkét kérdésre nemleges volt a válasz, és utána is néztek, valóban nem volt ellene eljárás a belépéskor. Az alapszervezeti elnök hangsúlyozta, a jogerős bírósági ítéletig mindenkit megillet az ártatlanság vélelme.

Az üggyel kapcsolatban megkerestük a Jobbik sajtóosztályát is, ahonnan kedden délután az alábbi válasz érkezett: „Nem tagunk az illető, nem is képviselőnk. Ha az lenne, természetesen azonnal kizárnánk.”

Egyes sajtóoldalakon azt olvasni, hogy 2021 tavaszán lépett ki a pártból. Egyelőre nem tudni, hogy maga a nyomozás mikor indult meg az ügyben, a Pesti Srácok több hónapról ír.

A férfi mindenesetre előszeretettel osztott meg az elmúlt időkig Fidesz- és kormányellenes posztokat a Facebookon. „Pikáns, hogy megosztásai között moralizál, sőt kaletázik. Korábban arról is posztolt, hogy milyen nagy szükség van nagyszerű tanárokra, edzőkre, akik különlegesek, és ez mekkora kihívás” – írta a Pesti Srácok.

Szathmáry Niki ügyét is újranyitották A Pesti Srácok megkereste a Békés Megyei Főügyészséget, azt kérdezték, hogy Szathmáry Nikolett megölésével összefüggésben folyik-e jelenleg nyomozás a felügyeletük alatt. Mint kiderült, az eljárás lefolytatását a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya 2021. március 22-én rendelte el. Az országos rendőrfőkapitány utóbb a nyomozás lefolytatására a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodát jelölte ki. Az ügyben gyanúsítottat nem vontak felelősségre. Egyelőre nem tudni, hogy mindez összefüggésben áll-e a most kipattant üggyel, esetleg minden pedofil jellegű bűncselekmény esetében rutinból vizsgálják-e, hogy köze lehet a tragikus eseményekhez. Ismét csak a városi hírek arról szólnak, hogy akár DNS-mintát is levettek a rendőrök valakitől, esetleg pont a férfitől. Egy ügy újranyitása egyébként általában akkor történik meg, ha bármilyen új információ, új bizonyíték kerül elő. Idén volt Szathmáry Niki eltűnésének huszonharmadik évfordulója. Az akkor hét és fél éves kislány 1998. január 14-én néptáncóráról hazafelé tartva tűnt el. Földi maradványait három évvel később nádvágók találták meg a Csabai út mellett egy zsákba rejtve; a gyermek gyilkosság áldozata lett. A közvéleményt érthető módon azóta is élénken foglalkoztatja az ügy.

