Pávái körében találkozhattunk a tótkomlósi focistával

India nemzeti madara a páva. Hazai kertekben, arborétumokban mi is találkozhatunk e páratlan szépségű madárral. Egy tótkomlósi család hatalmas, füvesített udvarában többfajta is díszeleg, kelleti magát, igaz, nem az idegenek jelenlétében. Fiatal gazdájuk, a 19 éves Durkó Tamás mesélt hobbijáról, a családi kedvencekről.

A parkok, kertek látványos madarát, a pávát már az ókorban szerencséjük volt az európaiaknak megismerni. A madár különös ismertetőjegye a tollazata. A párzási időszakban való udvarlás céljából kialakult, de a valós testméret megnövelése miatt a ragadozók elleni védekezésben is jó szolgálatot tevő káprázatos színezetű, módosult háttollazatának köszönheti elsősorban népszerűségét. A páva több évezredes háziasítás ellenére megmaradt az ember környezetében, de e sorok írója is tanúsíthatja, félvad.

Durkó Tamás otthona csupa virág. Látszik, a család természetbarát, a leanderek mellett vezet az út a ház mögötti hatalmas, pázsitos kertbe. Ott élik mindennapjaikat a kedvencek. Tominak van köze a zöld gyephez, focistaként. Mostantól az is tudható róla, hogy díszmadarai által is kötődik a sok munkát igénylő környezethez.

Tomi a sikeres érettségi után a Mezőhegyesi Kozma Ferenc Szakgimnázium, Szakközépiskolából mint közszolgálati ügyintéző szeretne a rendőri pályára kerülni, ez motiválta a pályaválasztáskor, miközben kisgyermekként már a futballpályák világában érezte magát a legjobban. Most is van csapata, a Tótkomlósi Torna Club igazolt focistája. S hogy mikor érkeztek meg életébe a madarak?

– Valójában a nővérem, Renáta vágyott pávákra. Van annak már tíz éve is. A családunknak azóta ők a kedvencei. Igaz, nem volt minden ilyen egyszerű – mesélte a kezdeteket, miközben fotóra szerettük volna terelni a díszes példányokat.

– Négy fiókával kezdtük, a kezdeti nehézségek után szépen alakult a szaporulat. Megleltük ebben az örömünket. Van itt hely bőven, jól érzik magukat. Szépségük, huncutságuk (megszoktak bennünket, van, hogy csőrükkel bekopognak az ajtónkon) mellett nem igényelnek különleges bánásmódot. Egész nap kinn, a kertben csipegetnek. Kétnaponta adunk nekik búzát, kukoricát, napraforgót, és ügyelünk az egészségükre – summázta Tomi a tudnivalókat díszes kedvenceivel kapcsolatban. Most heten vannak és két fióka. Tetszésünket a hófehérek mellett a kék színezetű páva nyerte el. A házigazdánk viszont kacérkodik egy különlegesség beszerzésével.

– Egy fekete pávát nagyon szeretnék. Az igazi extra lenne a kertben. Ám az ára egyetlen egyedenek 300 ezer forint. Egyelőre ez még csak álom – tette hozzá mosolyogva. A madarai ottjártunkkor már nem a legdíszesebb formájukat mutatták, hiszen a párzás után vedlenek.

– Amikor násztáncot lejtenek, a hosszú tollazatukkal „sátoroznak”, az gyönyörű. A látvánnyal nem lehet betelni – mondta lelkesen Tomi, s hogy erre bizonyítékot is mutasson, a telefonjából fotókat, videókat keresett. S ha már a tollazat is szóba került, kiderült, a pávák néha a szomszéd kertjébe is átszállnak: – A tojó már kétszer megszökött, de nem ez a jellemző. Kéthavonta megrendezzük a tollazatukat, éppen azért, hogy ne tudjanak elrepülni – ezt már Gabi, a srác anyukája tette hozzá.

A fiatalon emberek közt nevelkedő madarak bizalmasabbak, stresszre kevésbé érzékenyek. A szabadban bogarászó, férgeket gyűjtögető madárkák az ápolt gyepet sem teszik tönkre.