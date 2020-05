Párbaj választja el Zozót a döntőtől

A Tv2 Exatlon Hungary műsorának szerdai adásában a döntőbe jutás volt a céljuk a versenyzőknek, a Hármak Viadala során.

Egy újabb megmérettetésen kellett szembenézniük egymással a versenyzőknek. A Hármak Viadala során a fiúk közül Zozo, Adu és Dave küzdött meg egymással azért, hogy továbbjusson a döntőbe. A csapatversenyek alapján kialakult statisztika határozza meg az életek számát. Ennek értelmében a gyulai bmx világbajnok 5, Adu 4, Dave pedig 3 élettel kezdi meg a küzdelmet.

1. futam: Zozo-Adu

A pálya első felében a bajnok komoly előnyre tett szert, azonban az ügyességi feladat első részénél Adu ledolgozta a hátrányát és átvette a vezetést. Míg a kék játékosának már két karikája volt a helyén, addig a pirosakénak még mindig csak egy labdája volt a kosárban. Végül a kihívónak sikerült az utolsót is feldobni, így ő nyerte ez a futamot.

2. futam: Zozo-Dave

Szinte fej fej mellett haladtak végig a pályán. Az ügyességi feladatnál mind a két fiúnak egy-egy labdája volt a kosárban. Néhány próbálkozás után Davenek sikerült hamarabb bedobni a másodikat, így már csak három karika választotta el a győzelemtől, amit aztán sikerült is behúznia. Zozonak ezáltal 3 élete maradt arra, hogy bejusson a döntőbe.

3. futam: Zozo-Adu

A korábbi futamokhoz hasonlóan a bajnok most is előnyre tett szert az akadálypálya során. Az ügyességi feladat első részénél azonban ismét a kihívónak sikerült győzedelmeskednie. Adu ezzel hatalmas előnnyel vágott neki a célba dobásnak. A kihívónak már két karikája volt fent, mikor a gyulai fiatalembernek is sikerült a második labdáját is bedobnia a kosárba. A verseny során mind a két fiúnak két-két karikája volt fent. Zozo hiába dolgozta le hátrányát, a kékek játékosa ismét behúzta a győzelmet.

4. futam: Zozo-Dave

A bmx világbajnok egy lépéssel a kihívő előtt teljesítette az akadálypályát és érkezett meg az ügyességi feladathoz. A korábbi futamokkal ellentétben most Zozonak sikerült elsőként a kosárba dobnia a labdákat, majd felhelyeznie mind a három karikát a helyére. Így megszerezte az első győzelmét a Hármak Viadala során.

5. futam: Zozo-Adu

A pirosak játékosa hiába tett szert ismét előnyre, a kosárba dobásnál Adu átvette a vezetést, amivel aztán meg is nyerte a küzdelmet.

6. futam: Zozo-Dave

A szerdai küzdelmek során a két fiú eddig kétszer küzdött meg egymással, mely során Zozonak és Davenek is 1-1 győzelme, valamint 1-1 élete van. A bajnok az akadálypálya során szerzett előnyét az ügyességi feladatoknál is tartani tudta és nyerte a futamot. Ezzel

7. futam: Zozo-Adu

A két játékos 100. összecsapása során a pirosak játékosának már csak 1 élete maradt arra, hogy beverekedje magát a döntőbe. Bár az akadályok során Zozo előrébb volt, a végén Adunak sikerült győztesen kijönni ebből a párharcból. Így a bajnoknak biztosan párbajoznia kell azért, hogy ő is ott lehessen az exatlon döntőjében.

Az előzményeket IDE KATTINTVA olvashatja el.