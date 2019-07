Papucsot faragott: kézműves termék készült, természetes anyagokból

Hogy kerül asztalra a szegedi papucs? Ez jó témának ígérkezett. Az orosházi cipészmester műhelyében kirakosgattuk azokat a hajdan készült és a most újragondolt szegedi papucsokat. Győri András, a Thék Endre-díj birtokosa pedig mesélni kezdett.

A cipészmester 1970 óta készít (akkor szerezte meg a szakmunkás-bizonyítványát) katonai tiszti csizmákat, krokodilbőr és más, egzotikus alapanyagú cipőket. Nagy divatja volt a hetvenes évek végén, a nyolcvanas évek elején a csíkos papucsnak, a Balatonon nem volt az a mennyiség, amit ne tudtak volna eladni. Feleségével, Julikával a divatot követve varrtak paraszt- és szobapapucsokat, de készült műhelyükben fapapucs és szegedi papucs is, amit Julika hímezett. 1988-tól önálló cipőkészítő és javító szolgáltatásba kezdett Győri András, a cipőkészítés háttérbe szorult. Mígnem egy pályázati felhíváson megakadt a szeme.

Az idei Mesterségek Ünnepe fesztivál kiemelt témája a lábbelikészítés lesz, fókuszban a szegedi papuccsal. Ennek apropójából a fesztiválszervező Népművészeti Egyesületek Szövetsége a Szegedi Papucsért Alapítvánnyal közös pályázatot hirdetett a szegedipapucs-készítés tudásának átörökítésére, újragondolására, hazai és nemzetközi népszerűsítésére.

– Őriztem régi munkáinkat, kaptam egy gyermekméretű szegedi papucsot is motivációnak. Ráadásul megmaradt sok alapanyagom régről. Mindig halogattam: jó lesz ez még valamire. Így elkészült az általam és a párom, Keller Erika hímzésével újragondolt új, nemzeti színű sarokkal megálmodott és kivitelezett papucsom. Újítottam. A mintadarab már úton van a zsűrizés felé – rakosgatta elénk az egykori fazont és az általa most elkészített néhány darabot. A méret 36–37-es, a papucs felső része gondos, női kezek munkáját dicséri.

– Szakmai kihívás ez: vajon képes vagyok rá? Magam is meglepődtem, milyen könnyen ráállt a kezem. Elkezdeni volt nehéz. Már töröm a fejemet azon, mivel újítsak a folytatásban. Sokan emlékeznek még a fapapucsok korszakára, a lyukas sarkúakra. Lehet, azokat is újragondolom. Meg az aratópapucsot, ami bőrtalpú, faszeges. A néptáncos női és férficipők is izgatják a fantáziámat. Az a célom ezekkel a kis tételben elkészülő munkáimmal, hogy a régi, hagyományos lábbeliket megőrizzük a jövőnek.