Papírból alkottak koszorúkat Orosházán

Virágmotívumok, csendes duruzsolás, problémamegoldás közös gondolkodással – ez volt a Justh Zsigmond Városi Könyvtár gyermekkönyvtárába betérő felnőtteknek az első benyomása hétfőn délelőtt.

Az idei, nyári játszóházba sok fiatal érkezett, a könyvtárosok pedig színes papírból virágokat és koszorúkat készítettek mintaként, amit a gyerekek maguk is saját elképzelés szerint megalkothattak pár óra alatt. Születtek egyéni, szép munkadarabok. A kilencéves Szász Imi testvérével, a hétéves Reginával érkezett.

A kisfiú többeknek is segített, sőt, egy hajtogatással elkészíthető lepkét is társai figyelmébe ajánlott. A következő napok programján szerepel még mókás telefontokok, kulcstartók, tolltartók változatos díszítése, papírból állatfigurákat is csinálhatnak a könyvtárba érkező gyerekek. Lehet gyöngyökből fűzéssel és szövéssel ékszereket tervezni. A könyvtárosok elégedettek, mert a sok éve hirdetett nyári alkalmakra van igény.