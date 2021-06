Pályaorientációs tábort szervezett gyerekeknek az iparkamara Csabán

Több turnusos pályaorientációs tábort szervezett „JóPálya- és a Tiéd?!” elnevezéssel felső tagozatos tanulóknak a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Táboronként húsz fő részvételével hétfőn reggel kezdődött az első turnus, az ötnapos foglalkozások bázisa a békéscsabai Munkácsy Hotel. A gyerekek üzemlátogatásokon vesznek részt, szakemberekkel beszélgetnek, illetve sok izgalmas játék, foglalkozás vár rájuk.

Hiánypótló táborról van szó, amelyet szinte nem is kellett hirdetni – fogalmazott Mészárosné Szabó Anna, szakképzési osztályvezető, hozzátéve, hogy tartalmas és változatos szakmai és szabadidős programokat kínálnak. – Interaktívan bekapcsolódunk a békéscsabai középiskolák tanműhelyeiben zajló tevékenységekbe, részt veszünk üzemlátogatásokon, beszélgetünk szakemberekkel, illetve sok izgalmas játékot, foglalkozást is tervezünk – részletezte Mészárosné Szabó Anna, hogy mire számíthatnak a gyerekek.

Kiemelte, mindez azt a célt szolgálja, hogy a munka világát egyfajta nyári táborban mutathassák be a fiataloknak. Mint elmondta, nagyon gyorsan beteltek a szabad helyek, az iskolások pedig a megye minden részéről jelentkeztek a programra. Turnusonként nagyságrendileg húsz fővel indulnak, a tapasztalatok szerint a diákok szeretik az elfoglaltságokat, végig kitartanak a táborban, sőt, vannak, akik visszatérnek, és nem először jelentkeztek. A fiatalok a tapasztalataik alapján kérdeznek, és érdeklődnek a szakmai, tanulmányi lehetőségek iránt.

– Ez egy jó tábor, amely összehozza az embereket – fogalmazott a hetedik osztályos Viktória, aki barátnőjével együtt már a harmadik alkalommal jár a megyei iparkamara által szervezett táborban. Elmondása szerint amellett, hogy megismerheti az egyes szakmákat, fontos számára, hogy itt új ismerősöket, barátokat is szerezhet. – Emlékszem, amikor az első tábornak vége lett, nagyon hiányzott mindez, a közösség, és már akkor eldöntöttem, hogy ha újra lesz ilyen tábor, akkor ismét jövök – tette hozzá. Kiemelte a szervezést, a programokat, amelyekben nem csalódott, sőt, ezért is jelentkezett tavaly és idén is a táborba.

Mint megtudtuk, a szakmai ismeretek mellett, könnyedebb, alternatív programokat is kínál a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a fiataloknak. Ezen a héten például egy különleges, nem mindennapi tevékenységet is kipróbálhatnak: természetvédelmi szakemberek mutatják meg a gyerekeknek a madárgyűrűzést, amit aztán ők maguk is kipróbálhatnak.