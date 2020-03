Palánták nevelésével kezdődik el a szezon

Zárt ajtók mögött dolgoznak a polgármesteri hivatal munkatársai. A közmunkaprogramban részt vevők (összesen 85-en) több területen végzik feladataikat. Sódarné Varga Gyöngyi polgármester elmondta, csütörtökön elültették a dinnyemagokat. A saját gyökerű növény termesztését idén egy hektáron tervezik.

– A programban majd tíz fóliasátrat kell a gondos gazda módjára megtöltenünk három portán. Első nagy feladat volt több vázszerkezeten az új fóliák kihúzása. Ezek alatt palántanevelést végzünk – kalauzolt végig a település vezetője. Terem majd zöldség az egyik fólia alatt. A másikban a földieper sikeres terméshozamáért szurkolnak. Karalábé, paradicsom, paprika is kerülhet a szociális kisboltba, ahol ezekben a napokban végeztek a tisztasági meszeléssel. A polgármesteri hivatal udvarának rendezése tíz éve kezdődött. Máig van munka ott is bőven.

– Kezdetben a régi műhelyek felújítása, csatornázása volt a cél, majd építettünk buszgarázst, leaszfaltoztuk az udvart, nyitott szín is készült, és lesz újabb is. A létesítményt bekerítettük értékeink megóvása érdekében – mutatta a végeredményt Sódarné a gépszín mellett. A jó idő arra is kiváló, hogy haladjanak a parkrendezéssel. Parkosítanak a település főutcáján, a katolikus templom körül és annak kertjében. Az ősszel elültetett árvácskák a tavaszias idő hatására üdítő látványt nyújtanak.