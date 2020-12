Ózongenerátort adott a Vöröskereszt

Mobil ózongenerátort adott át szerdán délelőtt dr. Párducz László, a Magyar Vöröskereszt Békés megyei elnöke és Tóth Zoltánné, a megyei szervezet igazgatója dr. Becsei Lászlónak, a Békés Megyei Központi Kórház főigazgató-főorvosának. Az eszközt a gyulai szülészet-nőgyógyászati osztályon használják majd.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– A Magyar Vöröskereszt nagyon fontosnak tartja, hogy segítse a koronavírus-helyzet idején a frontvonalban tevékenykedőket – fogalmazott dr. Párducz László. – Most is ezt tesszük, a készüléknek köszönhetően óvhatjuk a kismamákat, nővéreket és orvosokat. Egy Covid-fertőzött vizsgálata, szülése, műtéte után az üresen maradt orvosi helyiségekben az ózon generátor elpusztítja azt a vírust, ami a továbbiakban akár az életüket is veszélyeztetné. Úgy éreztük, hogy a mobil ózon generátor átadásával segítenie kell ott, ahol az élet él, mert élni akar. Mint hangsúlyozta, a járvány idején nagy szükség van egy COVID-os beteg szakvizsgálata után, vagy COVID-os szüléseket, illetve műtéteket követően az eszközre.

A Magyar Vöröskereszt Békés megyei elnöki tisztségét 2012 óta viselő dr. Párducz László hangsúlyozta, büszkeséggel tölti el a tudat, hogy olyan embereket képviselhet, akik a pártatlanságukkal, a semlegességükkel, a függetlenségükkel, emberiességükkel, egyetemességükkel és önkéntességükkel tagjai a segélyszervezetnek, azaz a Békés Megyei Vöröskeresztnek.

– Nagyon büszke vagyok rájuk, mert sok tekintetben emberek tudnak lenni az embertelenségben, az emberiségnek példát mutatva – fogalmazott. – Szervezik az önkéntes véradók részvételét a véradásban. Természeti vagy más katasztrófa esetén önkéntesként ott vannak, ahol segíteni lehet, felkutatják és segítik a rászorultakat. Kereső szolgálatot működtetünk az eltűnt személyek felkutatására.

– A rászorultaknak a rendelkezésre álló eszközeinkkel hozzájárulunk az élet- és egészségvédelemhez. S most is ezt tesszük, hiszen a frontvonalban harcoló egészségügyben dolgozók egészségvédelmére is ajánlja fel a Békés Megyei Vöröskereszt szervezete azt az ózon generátort, amely a mobilitása lévén zárt helyiségeket tud fertőtleníteni.