Óvodások, nyugdíjasok is gyúrták a kolbászt Békéscsabán

A kolbászfesztiváli szokásokhoz hűen az égből érkezett az első látogató, Horváth László békési sárkányrepülős személyében, aki légi felvételeket készített.

Aztán az óvodások és általános iskolások csapatai foglalták el csütörtökön a városi sportcsarnoknál a Mokry-sátrat az ifjúsági gyúróversenyen, a Munkácsyban pedig nyugdíjas klubok, egyesületek, nagycsaládosok, civil szervezetek, hátránnyal élők gárdái töltöttek.

Horváth László kiemelte, fentről a sportcsarnok egy diszkosz- vagy pogácsaalakú építménynek néz ki, a felépült sátorváros pedig különleges élményt nyújt. Ha már pogácsa, házi sütésűt bőségesen kínáltak csütörtökön a két gyúróversenyen. A legifjabb kolbásztöltők az óvodások voltak. A Ligeti sori Kolbimanóknál 11 gyermek élvezte a kolbászkészítés minden pillanatát a fokhagyma pucolásától a gyúrásig. Orodán Lili óvodapedagógus hangsúlyozta, a szülők kezdeményezésére indítottak csapatot, aminek ők is nagyon örültek.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő most a kislányának, a Jankay iskola 3/A osztályába járó Borinak és társainak adott szakmai tanácsokat, valamint a töltésben is segédkezett. Magával ragadta a Csodacsapat tagjainak lelkesedése, jó kedve is. A békéscsabai Jankay iskola 18 csapattal nevezett a gyúróversenyre. A Balázs ikrek, Ádám és Dávid édesanyja verset is írt a kötények hátuljára. Részlet a köténykölteményből: ,,Figyelj, gyúrnak a Haverok, fogynak majd a kolbászok. A hasunkba csak ilyen finomat teszünk, és csakis az ötösön jár az órán az eszünk”.

A Gerlai Kolbászkáknál Deres Gábor testnevelő irányította a diákok munkáját édesapjával együtt. Ezzel is érzékeltették, hogy a kolbászkészítés generációkon átívelő hagyomány. A Dara becenévre hallgató kiváló testnevelő-futballista először a csapatkapitányt jelölte ki Bodzás Veronika személyében. Ha már labdarúgás, egy gigantikussal is rendelkeztek, de nem a Real Madridtól, hanem Szabó Mária és családja ,,dorkája”, vagyis legvastagabb kolbásza által.

Nagy-Wolf Tünde, a békéscsabai evangélikus gimnázium diákjait képviselő egyik anyuka elmondta, Marcell fia mindent megszervezett, aztán viszont behívót kapott. Mégpedig a serdülő magyar kézilabda-válogatott edzőtáborába. A többiek méltó módon képviselték Marcellt a gyúráson. Ahogy egyikük mondta, már telefonüzenetet küldött barátjának, hogy megnyugodjon, kolbász lett a húsból.

A Munkácsy-sátorban is remek volt a hangulat már délelőtt, többek között a békéscsabai Stark Adolf Kertbarát Kör tagjainak jóvoltából. Lehoczkyné Megyik Erika csodaszép és csodajó termékeket állított ki az asztaluknál méztől a savanyúságokig, aszalt gyümölcsökig. Ezekből viszont nem került a kolbászba. Annál inkább a klubtagok házi fűszerpaprikájából, fokhagymájából.

A Csabai Kolbászklub sátránál csütörtökön áldozatul esett az első hízó, hogy az ország, a világ számos pontjáról érkezett látogatók láthassák, miként dolgozzák fel a sertést Békéscsabán, és milyen ételeket készítenek belőle. Ami pedig itt csodaszámba ment, az Lugosi Gyulának, a kolbászklub elnökségi tagjának a sikárkeféje. Tizenkét söröskupakot csavarozott a fára, és ezzel az eszközzel tisztította meg a sertést.

Aki nem hiszi, járjon utána a kolbászfesztiválon, ugyanis mindennap tartanak disznóvágás-bemutatót.

Már a rendezvény első napján 250 csapat gyúrta kolbászt és disznóvágás-bemutatót is tartott a Csabai Kolbászklub.

