Ötvenkilenc Békés megyei település mutatta be a közfoglalkoztatás értékeit

Hetedik alkalommal rendezték meg a Békés Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítást szerdán Békéscsabán, a Szent István téren. Az egész napos eseményen ötvenkilenc település kiállítóstandján ismerhették meg az érdeklődők értékteremtő közfoglalkoztatási programok termékeit, különlegességeit.

Ez a nap mindig az értékek jegyében zajlik – fogalmazott köszöntőjében Herczeg Tamás országgyűlési képviselő. Mint mondta, érték, hogy már hetedszer rendezik meg a közfoglalkoztatási kiállítást.

– Érték, hogy a programmal a kormányhivatal évek óta bemutatja azokat a kincseket, amelyeket a közfoglalkoztatásban létrehoznak a megyében – ecsetelte. – Az esemény komoly értéke, hogy azon ötvenkilenc megyei település és 15 munkáltató volt jelen. Utóbbiak csak szerdán kétszáz munkahelyeket kínáltak. Érték – és ez nem paradoxon –, hogy kevesebb a közfoglalkoztatott, számuk mintegy felére csökkent az utóbbi időben, nagyon sokan megtalálták helyüket a nyílt munkaerő-piacon. Herczeg Tamás végül külön kiemelte, hogy a kiállításon bemutatott termékek milyen nagy arányú hozzáadott érték segítségével jöttek létre.

Dr. Hoffmann Imre, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára elmondta, a közfoglalkoztatási kiállítást Békés megyében találták ki, a példát pedig más megyék is követték. Akad, ahol idén először, másutt ötödször vagy éppen hatodszor rendeznek hasonló programot ebben az évben.

Mint hangsúlyozta, a kiállítók ismét megerősítették, hogy a közfoglalkoztatás értéket teremt.

– A kormány a hazai foglalkoztatás bővítésének kulcsát az inaktívak, a regisztrált álláskeresők és a közfoglalkoztatásban résztvevők elsődleges munkaerő-piacra való segítésében látja. Ezért a kabinet az elmúlt időszakban is foglalkoztatást segítő támogatásokkal járult hozzá a nyílt munkaerő-piacon elérhető állások számának növeléséhez – tette hozzá. – A Belügyminisztérium – mint a közfoglalkoztatás irányítója – számára fontos, hogy olyan programok valósuljanak meg, amelyek értéket teremtenek, lehetővé teszik a folyamatos munkavégzést és a lehető legtöbb hátrányos helyzetű munkanélküli számára érhetők el. A Start-munkaprogram kiadási előirányzata 2019-ben 180 milliárd volt, míg 2020-ben 140 milliárd forint lesz a közfoglalkoztatásra fordítható összeg. A kormány arra is lehetőséget teremtett, hogy az érintettek egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatásban részesüljenek. Kitért arra, hogy a mezőgazdasági programokban megtermelt javak magasabb feldolgozottságú termékek formájában jelennek meg. A közfoglalkoztatáshoz infrastrukturális fejlesztések is csatlakoztak, mini-üzemek létesültek, amelyek a lakosság számára is szolgáltatásokat biztosítanak. A szociális szövetkezetek ugyanakkor biztosíthatják a hátrányos helyzetű emberek közösségben történő integrációjának lehetőségét, a leszakadó települések fejlesztését, az erős helyi közösségeken keresztül a vidéki népesség elvándorlásának mérséklését. A szövetkezetek esetében a legnagyobb kihívás a fenntartható működés megteremtése, a piaci kereslethez való rugalmas alkalmazkodás.

A helyettes államtitkár beszámolt arról, hogy a kormány év elején egy gazdaságélénkítő programcsomag elindítását tűzte ki feladatul, ami hatékonyan hozzájárulhat a kedvezményezett térségek hátrányainak csökkentéséhez, a helyi foglalkoztatás bővítéséhez, a lakosságmegtartó-erő növeléséhez. A BM javaslatára idén ötven településen, köztük a Békés megyei Kaszaperen, Kevermesen és Nagykamaráson indul el úgynevezett Pilot-program. Felzárkózó települések címmel ugyancsak program indul, amibe az első körben harminchárom helységet vonnak be.

Dr. Hoffmann Imre elmondta, a közfoglalkoztatottak száma 2016-ban volt a legmagasabb, akkor több mint 223 ezren dolgoztak ilyen módon, míg idén júliusban ez a szám 103 ezer volt.

– Az ország gazdasági helyzetének erősödésével javul a hazai foglalkoztatás helyzete is – húzta alá. Rámutatott: Békés megyében a közfoglalkoztatási programok igazodnak a helyi adottságokhoz, a lakossági igényekhez, a jelenleg rendelkezésre álló termelési erőforrásokhoz és az igénybe vehető forrásokhoz. Békés megyében 10,1 milliárd forintos támogatásból 7200 ember közfoglalkoztatását valósították, valósítják meg idén.

Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott elmondta, kezdetben voltak, akik egy lyukas garast nem adtak azért, hogy a közfoglalkoztatási programnak értékteremtő ereje van. Az élet azonban rácáfolt a kétkedőkre.

– Ha körbe néztünk a Szent István téren, láthattuk, hogy a Békés megyei települések több mint nyolcvan százaléka jelen volt a kiállításon – folytatta a gondolatot. – A megyei önkormányzatok értéket teremtettek, és a múlt szombati megyenapot követően elmondhatjuk, a közfoglalkoztatás által új értéktár született. Ennek pedig fontos üzenete, hogy Békés megye összetartó, teremtő és aktív közösség.

Kiemelte: a közfoglalkoztatás a megye gazdaságára is hatással volt.

– Több településen piaci alapon működő üzemek jöttek létre, száz és száz termék született, amelyek mindegyikében közös, hogy a településeket szerető, elkötelezett, aktív emberek munkája hozta létre – tette hozzá. – A közfoglalkoztatottak sok esetben a két kezükkel építették az üzemeket és a kiszolgáló létesítményeket, nem egyszer biztosítva ezzel településük megmaradásának alapjait. Valódi emberek, valódi értéket hoztak létre, hitet és reményt adtak. S mi lehetne becsesebb, nemesebb, mi adhat erősebb kötődést, mint amit kétkezi munkájával hoz létre az ember? A legfőbb cél természetesen a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerő-piacra való visszavezetése, de fontos, hogy meg tudjuk őrizni ne csak a dolgokat, a tárgyakat, hanem azt a szellemiséget, néplelket és népszellemet, amelyet az elmúlt évszázadokban öt nemzetiség oltott belénk Békés megyében. Nekünk Békés megyeieknek ez az otthonunk, felelősek vagyunk érte és felelősek vagyunk egymásért. Ha visszatekintünk a történelemben, akár csak a huszadik századig, látjuk, hogy lehetnek olyan vérzivataros helyzetek, amikor az embert kiemelik a szülőföldjéről, a szülőföldet azonban soha nem emelhetik ki az emberből. Takács Árpád ennek kapcsán Sinkovits Imre gondolatát idézte: „„Hazát, hitet nem cserél az ember, amiként arcot sem. Mindkettőt őseink hagyták ránk, s a hűség kötelez.”

– Bennünket ez a hűség arra kötelez, hogy a hitet megőrizzük, az értékeket megóvjuk és továbbadjuk, mert ez a jövőnk – hangsúlyozta.

Az eseményen hagyományteremtő szándékkal első ízben adták át a Békés Megye Értékteremtő Közfoglalkoztatásáért díjat. Az elismerést Battonyáról Mudrity Iván, Békéscsabáról Baloghné Bagó Gabriella, Csanádapácáról Medovarszki Mátyás, Csorvásról Barakonyiné Borbély Mária, Dévaványáról Szekerczés Viktor, Kevermesről Bozó Vilmos, Kétegyházáról Popovics Aurél, Sarkadról Borbély Andorné míg a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság részéről Dalmadi Zsolt vehette át.