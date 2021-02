Ötven perc alatt összedobta a töltött káposztát az év séfje

A pár éve az év séfjének választott mezőberényi-békési származású Barna Ádám a hagyományostól eltérő, mondhatni újragondolt töltött káposztát készített hétfőn a Veszely csárdában. A munkafolyamatokról egy ötperces videót készítenek annak a projektnek a részeként, amelynek során egy receptfüzetet alkot sikeres pályázata révén a Békéscsabai Turisztikai Egyesület, bemutatva a tradicionális helyi konyhát.

Tavaly a CsabaPark éttermében tartott tartott műhelyfoglalkozást, workshopot Barna Ádám a békéscsabai vendéglátóhelyek vezetőinek, szakembereinek. Akkor öt ételt készített modern módon, köztük a különleges töltött káposztát. Most ezt alkotta meg ismét, a munkafolyamatokat pedig felvették, az anyagból egy ötperces videó készül.

Barna Ádám elmondta, a hagyományos receptek szerint a töltött káposzta savanyú káposztából, kolbászhússal vagy füstölt húsokkal készül. Hangsúlyozta, a tradíciókat nem szabad elfelejteni, látni kell azonban azt is, hogy az ízlés és az igények változnak, és például télen lehet, de kánikulában nem biztos, hogy mindenki szívesen fogyaszt ilyen töltött káposztát.

Ezért lehet szerinte létjogosultsága annak az ételnek, amit most készített.

Ismertette, miszerint langyos, ugyanakkor hidegen is tálalható és fogyasztható töltött káposztát alkotott, édes káposztát, zöldfűszereket, paprikát és paradicsomot felhasználva. A töltelék sertéslapockából, kevés dinsztelt hagymából, petrezselyemzöldből és kápia paprikából állt össze. Ő laposfejű káposztát használt, ami lazább szerkezetű, aminek vékonyabb a levele, így nem kell olyan sokáig főzni, illetve ízletesebb, finomabb is.

Barna Ádám hangsúlyozta, most a forgatás miatt valamivel lassabban haladt, de így is összedobható az étel az előkészületekkel együtt 50 perc alatt, és mivel kicsi töltelékeket készített, a főzésre elegendő 10-15 percet fordítani. Kiemelte azt is, mint mindennél, itt is fontos a minőségi alapanyag ahhoz, hogy minőségi étel szülessen. Azonban nem igényel ez a töltött káposzta speciális technológiát, otthon, egy egyszerű konyhában is bárki elkészítheti majd a recept, a videó alapján.

Elmondta, zsűrizett olyan főzőversenyen, ahol töltött káposzták kaptak főszerepet,

és azt tapasztalta: noha fontos lenne, nincs meg mindenkiben a nyitottság az újdonságok felé. Ugyanis, bár paradoxnak tűnhet, ahogy a receptek, úgy valamilyen szinten a tradíciók is változnak.

Kiemelte, nem feltétlenül kell a street food és a külföldi ételek irányába menni, a meglévő hagyományos receptekhez is hozzá lehet nyúlni finoman, ízléssel, hogy könnyedebb, egészségesebb ételek szülessenek.