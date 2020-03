Otthoni karantén idején is fontos a napi rutin kialakítása

A szülőknek és a gyermekeknek is nehéz belerázódni az új élethelyzetbe, amit a koronavírus elleni védekezés állított elénk. A napi rutin kialakítása mellett azonban fontos, hogy szakítsunk időt a beszélgetésre. A szakemberek szerint csak így érthetik meg gyermekeink a jelenlegi helyzetet, az előttünk álló feladatokat.

Kazár Judit közel egy hete dolgozik otthonról. A kétgyermekes édesanya már a járvány kitörésekor leült a fiaival, hogy válaszoljon a kérdéseikre. Mint mondja, az első osztályos Zéténynek már a tanító néni is sok mindent elmondott a vírusról, és hogy miért fontos a megelőzés, a rendszeres kézmosás, illetve a zsebkendő használata.

– Amióta bezárt az iskola és a bölcsőde, mondtuk nekik, hogy a vírus miatt a barátokkal és a nagyszülőkkel sem tudunk egy darabig találkozni, mert ez egy olyan betegség, amit a gyerekek lehet meg sem éreznek, de könnyen továbbadhatják másoknak, akikre viszont nagyon veszélyes lehet – meséli Judit.

Az édesanya szerint nagyon nehéz a nagyszülőktől távol lenni, de a telefon és az online lehetőségek sokat segítenek abban, hogy fenntartsák a kapcsolatot, napi szinten támogassák őket, és a gyerekek is hallhassák a hangjukat. Hozzáteszi, mióta otthon vannak, a tévét nem kapcsolja be a gyerekeknek, mert nem szeretné, ha azt hallgatnák, hogy mennyien betegedtek meg. Ezért inkább mindennap kitalál nekik valamilyen kreatív feladatot. De ahogy ő fogalmaz, a kertes házuk udvarán is rengeteg játéklehetőség adódik; most egy kicsit több idő jut a közös játékra, egymásra.

Zsíros András evangélikus lelkész, háromgyermekes családapa is az első naptól kezdve próbálta tudatosítani gyermekeiben azt, hogy milyen óvintézkedéseket kell komolyan venni a fertőzés idején.

– Mikor a járvány elkezdett közeledni az országhoz, és bezárták az iskolákat, a gyerekek azóta nem hagyták el az otthonunkat, így kicsi az esély, hogy megfertőződtek. Ugyanakkor nekem el kell mennem néha bevásárolni, így könnyen hazahozhatom a vírust. Éppen ezért próbáljuk megértetni velük, hogy nagyon fontos a kézmosás, figyeljenek oda, hova köhögnek, tüsszentenek, hogyan fújnak orrot és a papír zsebkendővel mit csináljanak utána. És persze próbáljanak kicsit nagyobb távolságot tartani egymástól, ami ebben a helyzetben nem egyszerű, óhatatlan, hogy összeölelkezünk, szeretgetjük egymást. Viszont, ha lehet, akkor mindenki mellé ültetünk egy plüsst a kanapén, így tartva be játékosan az egymás közötti távolságot – árulja el.

András úgy látja, hogy a gyerekek a híradásokból, a barátaiktól hallják, mi történik az országban, tisztában vannak az eseményekkel. Könnyedén eljutnak hozzájuk is az információk, tudják, hogy járvány van.

– De próbálunk nem erre gondolni, elfoglalni magunkat és a jót kihozni ebből a helyzetből. Felfedezni új játékokat, átélni a közös pillanatokat. Szülőként úgy érzem, ebben a helyzetben az a legfontosabb feladatom, hogy biztonságot és szeretetet nyújtsak nekik. Igyekszem nyugodtságot sugározni feléjük, és megteremteni azokat a feltételeket, hogy lehetőleg ne szenvedjenek hiányt semmiből – hangsúlyozta az édesapa.