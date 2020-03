Ötmilliárd forintból épülhet a Fürjesi út

Hétfőn átadták a munkaterületet a kivitelező cégnek, ezzel elkezdődött a Fürjesi út építése Békéscsabán, ami a szintén épülő M44-est, a 44-est, a 47-est és a 4432-es Csanádapácai utat köti majd össze, lényegében egy elkerülő lesz. Hanó Miklós alpolgármester szerint rendkívül fontos fejlesztésről van szó, elkerülik a város belterületét a dél-békési térségből érkező vagy oda igyekvő kamionok.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt.-nél elmondták, a beruházás több mint 5 milliárd forintot tesz ki. A munkaterületet hétfőn adták át a kivitelező cégnek, a Duna Aszfalt Kft.-nek, ezt követően az időjárás függvényében a közműkiváltásokkal kezdődnek meg az építési munkák. A fejlesztést a jelenlegi tervek szerint 2022. augusztus 31-ig kell befejezni.

Ismertették a részleteket, miszerint épül az M44-es gyorsforgalmi út Kondoros és Békéscsaba között, és ezen fejlesztés keretében alakítanak ki egy csomópontot. Innen indul majd az 5,2 kilométer hosszú, 2×1 sávos Fürjesi út, ami az önkormányzati kezelésű burkolt út nyomvonalán épül meg. A beruházás végén 444-es útként, másodrendű főútként üzemel majd. Ez köti majd össze az M44-est, a 44-est, a 47-est és a 4432-es Csanádapácai utat, vagyis ez teremt majd gyorsforgalmi kapcsolatot az M44-es és a dél-békési térség között úgy, hogy elkerülhető lesz Békéscsaba belterülete.

– A Fürjesi út egykor a Szabadság termelőszövetkezethez tartozott, annak felszámolását követően került a békéscsabai önkormányzathoz – mondta Hanó Miklós, a város alpolgármestere a helyszínen. Most a Modern Városok Program részeként nyílik lehetőség a korszerűsítésre, aminek szükségessége már évtizedekkel ezelőtt felmerült. Hozzátette, eddig, elaggott állapotában is jelentős forgalmat bonyolított le a szakasz. Főleg a dél-békési térségből érkező és oda igyekvő, mezőgazdasági terményeket szállító teherautók, kamionok vették igénybe a lényegében déli, nyugati elkerülő utat. A beruházás eredményeként gyorsabbá válik az összeköttetés az M44-es és Dél-Békés között, ami szerinte nemcsak Békéscsaba, hanem a dél-békési gazdaság fejlődését is elősegítheti.

Lényeges ezen túlmenően, hogy az eddig a békéscsabai utakat használó nehéz járművek a jövőben elkerülhetik a belterületi szakaszokat. Ez erősíti a közlekedés biztonságát, mint ahogy az is, hogy a Fürjesi út mentén szerviz- és bicikliút épül, hogy a 44-es és a Csanádapácai út egy részét is korszerűsítik, szélesítik, és hogy a csomópontokban körforgalmakat építenek.