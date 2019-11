Öt kilométeren lassít a vonat

Néhány nappal ezelőtt olvasónktól kaptuk a jelzést arról, hogy meglátásuk szerint a Gyoma-Nagylapos-Mezőtúr közötti vasúti szakasz állapota leromlott. Mint elmondta, úgy értesültek, hogy bizonyos részeken csak 60–80 kilométer/órás sebességgel lehet haladni, de előfordulhat, hogy még ez is csökkenni fog. Hozzátette, ez számos kérdést felvet, hiszen sokan, így ő is abban bízott, hogy a vonatközlekedés gyorsulni fog a főváros felé.

A MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a Gyoma–Nagylapos–Mezőtúr szakaszt 10 évvel ezelőtt építették át. A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában legutóbb megvalósult, Gyoma–Békéscsaba közötti rekonstrukciós projekt ezt a részt nem érintette.

A Gyoma–Nagylapos–Mezőtúr szakasz egyik vágányában keletkezett geometriai elváltozások miatt van érvényben összesen öt kilométeren 80 vagy 60 kilométer/órás sebességkorlátozás. A másik vágányon 120 kilométer/órás sebességgel haladhatnak a vonatok.

Kérdésünkre megerősítették, hogy a pályaállapot romlásának okát jelenleg vizsgálják, ezt követően kezdődhet meg a hosszú távú megoldáshoz szükséges helyreállítási munkák tervezése. A vágányrész szabályozási munkáit várhatóan december elején elvégzik. A vágányszabályozás utáni állapot kiértékelése alapján megszüntethetők lehetnek a lassújelek.

Százhatvanas vasúti tempó

A kommunikációs igazgatóságnál kiemelték, a vágányokat úgy építették ki, hogy 160 kilométer/órás sebességre alkalmasak legyenek, azonban több egyéb feltétele is van annak, hogy a vonatok ezzel a sebességgel tudjanak közlekedni. Magyarországon az uniós előírásoknak megfelelően a jövőben olyan vasúti jármű közlekedhet 160 kilométer/órás sebességgel, amelyet felszereltek az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer (ETCS) berendezéseivel, valamint ahol a pálya is alkalmas erre a sebességre, azaz rendelkezik az ETCS rendszer pályaoldali berendezéseivel is.

A NIF által küldött információk alapján Szajol és Gyoma között korszerű ETCS 2 rendszer létesül a vonatbefolyásoló rendszer pálya menti alrendszerének telepítésével. A fejlettebb ETCS 2 szint működtetéséhez elengedhetetlen a GSM-R vasúti kommunikációs rendszer kiépítése is. A rendszerek kiépítése folyamatban van.