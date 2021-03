Ösztönzi kortársait az oltás felvételére

Egészségügyisként már megkapta a védőoltást a békéscsabai Vincze Dávid. Orosz vakcinát kapott, de bármelyiket, így a kínait is elfogadta volna. Regisztrációra biztatja kortársait.

Vincze Dávid, az Ifjú Gazdák Békés Megyei Gazdakörének elnöke az agrármérnöki diploma mellett egészségügyi gázmester végzettséggel rendelkezik. Így például kórtermek, rendelők fertőtlenítését, valamint rágcsálóirtást is végezhet. A 24 éves fiatalember tagja a Magyar Egészségügyi Szakdolgozók Kamarájának, és amint lehetett, regisztrált a koronavírus elleni védőoltásra, és egészségügyisként meg is kapta.

– Orosz vakcinát adtak be, de ugyanolyan szívesen fogadtam volna a kínait vagy bármely másikat. A lényeg, hogy védettségem legyen a betegség ellen, és másokat se fertőzzek meg

– hangsúlyozta hírportálunknak.

– Egyre fiatalabbakat támad meg a vírus, és akár maradandó károsodást is okozhat. Találkoztam ilyennel a környezetemben is. Az egyik, hasonló korú barátomnak fél év után sem jött vissza az ízlelése és a szaglása. Egy másik pedig 15 napot volt kórházban, de azóta is érzi a betegség utóhatásait, nem épült még fel teljesen. Ezért a korombelieket is arra ösztönzöm, hogy mielőbb regisztráljanak, és adassák be az oltást saját és mások egészsége érdekében.