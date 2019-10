Ősszel óvatosabban kell motoroznunk

Ugyan még vár ránk néhány napig tartó jó idő, motorozni azonban már nem lehet olyan könnyedén, mint nyáron. A lehűlt aszfalton a motorkerékpárok abroncsai jócskán veszítenek tapadásukból, és vezetőjüknek is meglehetősen fel kell öltözni indulás előtt.

Sokkal óvatosabban kell motorozni ősszel, mint nyáron, hiszen a lehullott falevelek, a nedvesség és a felfagyás mind váratlan szituációkat okozhatnak gurulás közben – tudtuk meg Ökrös László motorkerékpár-értékesítőtől. – Ráadásul a napközbeni 20 fok körüli hőmérséklet ellenére az aszfalt jóval hidegebb már ebben az évszakban, így a nyári időszakra tervezett gumik könnyebben megcsúsznak. S ugyan már gyártanak az abroncsokból téli szetteket is, de azok a felső árkategóriában mozognak, és Magyarországon még sokkal kevésbé elterjedtek, mint például Németországban, ahol már kötelezővé tették a használatukat.

Kifejtette, az őszi motorozásban rejlő veszélyhelyzeteket elsősorban a tapadás hiánya okozza. S ugyan vezetéstechnikai képzéseken fel lehet készülni ezen szituációkra, de a tanultakat nem minden helyzetben tudjuk a kellő időben alkalmazni, hogy elkerülhessük a bajt. A lényeg tehát ilyenkor a fokozott óvatosság, mert a tapadási tényező egy méteren belül – például egy árnyékos helyen lévő talaj menti fagy miatt – száz százalékról akár nullára is csökkenhet. Hozzátette, ha ehhez még egy kopott (mintázat nélküli) gumiabroncs is párosul, úgy a motorosnak esélye sincs megúszni a kicsúszást.

Ökrös László elmondta, októberben már csak az elszántabb motorosok gurulnak, és nekik is csak a déli órákban van lehetőségük rá a reggeli hideg és akorai sötétedés miatt. Oda kell figyelniük azonban ilyenkor is a helyes aláöltözésre, aminél ajánlott a thermobéléses és a gore-texes, különleges vízlepergető hatású termékek csizmában, kesztyűben, nadrágban és kabátban is.

Továbbá a bukósisakkal kapcsolatban is körültekintőnek kell lenniük, mert az a hőmérséklet-különbség miatt könnyen bepárásodhat, ami rendkívül balesetveszélyes. Végül elmondta, 15 fok alatt azonban már nem ajánlott hosszabb távon – főként nagy sebességgel – motorozni, mert itt már fennáll a kihűlés, valamint az egyes testrészek fagyásveszélye.