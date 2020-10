Egy mintegy 800 millió forintos beruházás keretében összekötik a Lencsési lakótelepet és a Kétegyházi utat Békéscsabán, az Építők útja vonalán, igaz, nem úgy, ahogy azt évekkel ezelőtt tervezték. A fejlesztés két részből áll – kivitelező egyelőre egynél van – és várhatóan jövő év végén fejeződik be.

Az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében nyert 770 millió forintot arra, hogy összekössék a két városrészt, a Lencsési lakótelepet és a Kétegyházi utat, hogy a két terület könnyebben megközelíthető legyen, illetve, hogy tehermentesítsék a városközpontot. A közbeszerzési eljárás során azonban kiderült, hogy a városnak saját forrásból további 364 millió forintot kellene vállalnia az európai uniós támogatás mellé, hogy a fejlesztés megvalósulhasson. A képviselő-testület ezért döntött úgy, hogy újratervezik a beruházást.

– Ez meg is történt, és most a projekt két részből áll. Az egyik esetében van kivitelező, immár a munkaterületet is átadták a nyertes cégnek. A másik vonatkozásában pedig folyamatban van a közbeszerzési eljárás. A teljes beruházás várhatóan következő év végén fejeződik be – ismertette dr. Sódar Anita, a városfejlesztési nonprofit kft. ügyvezetője, majd sorolta, mik valósulnak meg.

Az Építők útja most a Kétegyházi úttól az egykori, felszámolt hulladéklerakóig van kiépítve, a burkolat azonban igencsak leromlott. A hulladéklerakótól a Kereki sikátorig egy szintén elaggott járda vezet, majd ezt követően a töltésen látható kitaposott nyom, amelyet elsősorban kerékpárosok használnak.

A Kétegyházi út felől az Építők útján 520 méteren van jelenleg közvilágítás, 320 méteren működőképes.

A tervek szerint az Építők útját a Csányi utcáig építik meg, majd, ha lesz rá lehetőség a Modern Városok Program keretében, akkor a Lencsési útig. Most tehát az Építők útját a meglévő 320 méteres szakaszon korszerűsítik, szélesítik. Ezt követően a lezárt hulladéklerakó régi bejáratától utat építenek a Kereki sikátorig, figyelembe véve az oszlopok helyeit, majd a Kereki sikátor és a Csányi utca között, és a Nádas lecsapoló csatorna érintett szakaszán zárt csatornát alakítanak ki.

A Csányi utcát szintén rendbe teszik és szélesítik az Arany János utca és a leendő Építők útja közötti részén.

Az Építők útja beépített szakaszán, 280 méteren önálló gyalog- és kerékpárutat építenek, majd a megépülő részeken és a Csányi utcában nyitott kerékpársáv lesz a burkolat két szélén, amilyen most is látható a Csányi utca Bánát és Arany János utca közötti részén. A tervezett út mellett végig lesz közvilágítás, amit a bicikliutak ugyancsak indokolnak.

Felújítják az Ilosvai utcát Új aszfaltburkolatot kap az Ilosvai utca, ami most egyirányú mind az autósok, mind a biciklisek számára. Azonban olyan kerékpáros nyomot festenek fel, hogy a bringások mind a két irányba közlekedhessenek. A kerékpáros nyomot átvezetik az Ilosvai utca folytatásában az Élővíz-csatornán is, így az az Erdélyi soron, a Szőlő utcánál ér majd véget. Az Ilosvai utca és a Lencsési út kereszteződését szintén érinti a beruházás, lesz kerékpáros átvezetés és zebra egyaránt – hasonló várható egyébként a Kétegyházi út az Építők útja kereszteződésében is.

Korábbi cikkünk: Újratervezik a Lencsési-lakótelep és a Kétegyházi út összekötését