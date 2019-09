Összefogott az egész város a dévaványai beteg kisfiúért

Ágyhoz kötve éli mindennapjait Ferike. A tizenegy éves dévaványai kisfiú izomsorvadásos betegségben szenved. Nagymamája egyedül neveli, ám 1,5 éve a gyermek egyáltalán nem tud még felülni sem, ezért most összefogott a város, hogy egy speciális ágyat vegyenek számára.

– Nyolc hónapos kora óta neveltük a férjemmel, ő márciusban elhunyt. Sajnos a szülei nem foglalkoztak Ferikével. Kétéves volt, amikor arra lettünk figyelmesek, hogy mindig elesett. Budapesti klinikán vizsgálták ki, ahol kiderült, hogy súlyos izomsorvadásos betegségben szenved. Napról napra romlott az állapota, már ki sem tudom emelni az ágyból, és nem tudom kivinni sem – tudtuk meg Farkas Ferencnétől.

Ferike nagymamája elmondta, ezidáig minden szükséges eszközt meg tudott vásárolni unokájának, ám mikor férje márciusban meghalt, azóta nehezedett a helyzetük. Ezt sejtvén Ferike édesanyja – aki sok idő múltán egy évvel ezelőtt bukkant fel újra, és azóta többször járt náluk látogatóba – fordult segítségért a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítványhoz, ahol számlát nyitottak annak érdekében, hogy a félmillió forint értékű speciális ágyat be tudják szerezni.

– Alapítványunk nyitott volt a kérésre, természetes volt, hogy segítünk abban, hogy hozzájussanak az ágyhoz. Ennek érdekében még a nyár elején hirdettük meg a gyűjtést a helyi lapban, valamint juttattuk el a kérést több vállalkozáshoz is – tudtuk meg Tóth Juliannától, a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány kuratóriumi elnökétől.

A felhívásra az önkormányzat két dolgozója is felfigyelt, akik fáradtságot nem kímélve kopogtattak be több cég ajtaján is a nemes cél érdekében.

– Cservan Barbara kolléganőmmel úgy gondoltuk, hogy támogatjuk a gyűjtést. Plakátokat készítettünk, melyeket a helyi üzletekben helyeztünk el, valamint interneten rengeteg alapítványt, céget kerestünk meg. Néhány márka is mellénk állt, és a bevételük bizonyos százalékát ajánlották fel. Az ágy 524 ezer forintba kerül, plusz a szállítási költség. Még nem zárult le a gyűjtés, de már közel járunk ahhoz, hogy meglegyen az elegendő összeg – fogalmazott Korán Nóra.

Egy szeghalmi vállalkozó, aki Dévaványán működtet üzletet, ugyancsak beállt az adományozók sorába. A többek között a boltban is kihelyezett urnába pedig több mint 240 ezer forint gyűlt össze, melynek feléből egy új laptoppal lepték meg a kisfiút.

– Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki hozzájárul ahhoz, hogy megvehessük ezt az ágyat – mondta ottjártunkkor könnyeivel küszködve Farkas Ferencné.