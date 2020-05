Örültek a mintavételi lehetőségnek a kiértesítésre megjelentek

Sorban állásról nem beszélhettünk vasárnap délelőtt a megyeszékhelyi Csabagyöngye Kulturális Központban a koronavírus-járvány miatti reprezentatív szűrésen. Jövögettek azért a mintavételre kiértesített emberek.

A betegtájékoztató és a beteg-beleegyező nyilatkozat kitöltése, aláírása után mehettek be a tetőtől talpig védőruhát viselő szűrőcsoporthoz. A 76 éves Nagy Károlyné kiemelte, postán, személyesen és telefonon keresztül is értesítést kapott. Örült is ennek, mert a legjobban veszélyeztetett, 65 év feletti korosztályhoz tartozik. Imris Györgynéhez hasonlóan azt emelte ki, a mintavétellel megtudhatja, nem fertőz-e, illetve átesett-e már esetleg panasz- és tünetmentesen a betegségen. Ha pedig a tömeges, országosan 18 ezer teszt valós, pontos képet ad a járványról, akkor döntéshozók tudják majd, mit kell lépniük, hogyan alakul az élet a továbbiakban.

A Csabagyöngyében vasárnap egész nap zajlik a szűrés, miként hétfőn is. Érkeztek a tesztre ugyanakkor olyanok is, akiket nem értesítettek ki. Tőlük most nem vehettek mintár. Dr. Vincze Gábor PhD, a Magyar Orvosi Kamara Békés megyei elnöke azonban elmondta, remélhetőleg minél korábban állandó szűrőbázist alakíthatnak ki Békéscsabán. Erre kapott ígéretet a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) vezetőtől, és Szarvas Péter, a megyeszékhely polgármestere, valamint Herczeg Tamás országgyűlési képviselő is a kezdeményezés mögé állt. A szegedi egyetemen egy nagyon komoly rendszerrel naponta kétezer minta kiértékelését végezhetik el. Egyelőre azonban a megye 21 településén keddig még a kiértesítettek szűrését végzik el a megadott helyszíneken.

Előzmény:

A szűrőbuszban már szombaton is vettek mintákat Békéscsabán