Örülnek a Békés megyei pedagógusok, hogy beoltják őket

Várhatóan ezen a héten csütörtöktől szombatig vehetik fel a koronavírus elleni vakcinát azok az óvodákban, általános iskolákban és gimnáziumokban dolgozó pedagógusok, akik március 24-ig regisztráltak. A húsvét utáni héten oltják majd azokat akik később, hétfő éjfélig jelentkeztek és a bölcsődei alkalmazottakat, a szakképzésben dolgozókat. A hírportálunknak nyilatkozók örülnek, hogy élhetnek a lehetőséggel.

Ezt ne hagyja ki! Egyre inkább elveszti a működése feletti kontrollt a BKV

Pál Tamásné, a Békéscsabai Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola angoltanára elmondta, maximálisan oltáspárti, úgy véli, ha van rá mód, akkor meg kell védeni magunkat, családunkat, kollégáinkat, a gyerekeket a komolyabb megbetegedéstől.

Ő karácsony előtt elkapta a vírust, így tisztában van a fizikális tünetekkel, de számára megterhelőbb volt a lelki, mentális oldal, a betegséggel járó bizonytalanság érzete. Elmondta: pedagógusként nap mint nap száznál több gyerekkel találkozik, ő és kollégái ki vannak téve a veszélynek, annak ellenére, hogy maximálisan betartották tavaly ősszel és télen is a biztonsági intézkedéseket. Ebben a tanévben folyton maszkot viselt, állandóan fertőtlenítették az osztályt, a tárgyakat, a kezeiket.

Hírportálunknak hangsúlyozta: a digitális oktatás után vissza szeretne térni a hagyományos, személyes kontaktuson alapulóba, szeretné, ha a tanulói láthatnák a mosolyát, szeretné megölelni a gyerekeket – ezért várja, hogy minél hamarabb megkaphassák a pedagógusok a védelmet nyújtó vakcinát.

Kialakulhat a részleges védettség

Megkapta az első koronavírus elleni oltást nemrég Papp-Jóljárt Gyöngyi, a Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola igazgatója. Elmondta: a kollégái fele szintén felvette már legalább az első vakcinát vagy átesett korábban a fertőzésen, a másik fele pedig most, április elején juthat hozzá a védőoltáshoz. Értékeli, hogy az iskolákat csak április 19-én nyitnák ki, hiszen így addig kialakulhat a koronavírus elleni részleges védettség.

– Mi a többi általános iskolával szemben két nappal korábban álltunk át digitális oktatásra az alsó tagozatosok esetében, ugyanis annyi volt a beteg az alsó tagozatos pedagógusok között – emlékeztetett az intézményvezető. Hozzátette: akkor bizony érződött a feszültség a tanári szobában, és ezért most mind igazgatóként, mind magánemberként nagyon fontosnak érzi a pedagógusok oltását. Bár nem készült felmérés, a kollégái közül szerinte mindannyian élnek a lehetőséggel.

Hamarabb megfékezhetik a járványt

Mérték a bejáratoknál a gyerekek és a pedagógusok testhőmérsékletét, átszervezték az ebédeltetést, hogy minél kevesebben legyenek egyszerre az ebédlőben, most pedig azzal fékezhetik meg a járványt, ha felveszik a védőoltást – vélekedett Vida András. A békéscsabai Lencsési Általános Iskola igazgatója sem tudott pontos számokat mondani, hogy kollégái közül hányan regisztráltak, de információi szerint vannak néhányan, akik megkapták már mindkét oltást, illetve átestek korábban a betegségen.

Majd mindenki regisztrált, jobb mint a fertőzés

– Zsadányban, a református általános iskolában 17 pedagógus dolgozik, és úgy tudom, hogy közülük mindössze ketten mondták azt, hogy egyelőre nem veszik fel a koronavírus elleni vakcinát – ismertette Eszenyiné Fábián Ildikó igazgató. Az egyik átesett a fertőzésen, a másik pedig bizonytalan. Hozzátette, a kollégái között vannak olyanok, akik már felvették a vakcinát. Ő is oltáspárti, és az elsők között regisztrált. Mivel anno átesett a betegségen – és elég súlyosak voltak a tünetei –, úgy véli, a fertőzésnél biztosan jobb a vakcina, és ő bármelyiket elfogadná.

A gyerekeket is védik az óvodában dolgozók

A méhkeréki óvodában 13-an dolgoznak – hatan óvodapedagógusként és hárman dajkaként –, közülük 12-en jelentkeztek a védőoltásra, hárman pedig már meg is kapták a vakcinát – mondta Tát Margit polgármester. Hozzátette: az az egy szakember, aki nem regisztrált, azért nem élt a lehetőséggel, mert korábban igazoltan átesett a fertőzésen, van védettségi igazolványa. Kiemelte: fontos, hogy az óvodai dolgozók felvegyék a vakcinát, hiszen nemcsak saját magukat és szeretteiket védik, hanem a gyerekeket és közvetve az ő szüleiket, nagyszüleiket, azaz számos méhkeréki családot is.