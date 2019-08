Orosz Nikolett képviseli hazánkat a szakmák olimpiáján

Az oroszországi Kazanyban rendezik meg a szakmák olimpiájának is nevezett WorldSkills Kazan 2019 versenyt. Az eseményre a világ több mint 60 országából mintegy 1600 fiatal érkezik, hogy megküzdjön a világbajnoki címért. Minden szakma elküldi a saját országából a legjobb fiatal szakembereit. Az ápolás- és gondozáskategóriában Orosz Nikolett, az Orosházi Kórház sürgősségi betegellátó osztályának dolgozója képviseli hazánkat.

Orosz Nikolett a 2018-as Szakma Sztár Fesztivál döntőjén elért 1. helyezése alapján jutott ki a kazanyi világbajnokságra. A verseny gyakorlati feladatmegoldásokból áll majd, az eddigi válogatókon felmérték az alkalmasságot. Nikire ápolási feladatok teljesítése vár, ahol imitátorok játsszák a betegek szerepét. S magabiztos nyelvtudás is szükséges angolból.

– A verseny összetett, hasonlóan mint a valóságban egy kórházi munkanap. A cukorbeteg vagy akár a sztómás beteg gondozása, ellátása mellett a szakma szociális oldalát is be kell mutatni. A napi munkavégzés során elengedhetetlen a kommunikáció. Fontos megismerni, mi a beteg pontos problémája, hogyan tudok a legjobban segíteni. Megtudom, miért került ide, hogyan látja saját helyzetét, és el lehet mondani neki, mindezt hogyan fordíthatja pozitív irányba, miként fejlesztheti magát. Így nemcsak a betegséget kezeljük, hanem gondozzuk az ember lelkét is. Őszintén, én ezt szeretem a legjobban – mondta Niki, aki a Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziumában és Kollégiumában végzett gyakorló ápolóként, majd a Gyulai Szakképzési Centrum esti tagozatos ápolóképzésére járt, amit Orosházán végzett. 2019 szeptemberétől pedig a Gál Ferenc Főiskolán kezdi meg tanulmányait diplomásápoló-hallgatóként. Az Orosházi Kórházban dolgozik főállásban, a képzéshez a gyakorlati helyet a kórház biztosította.

– Szerencsés vagyok, hogy a tanulmányaim mellett dolgozhatok. Mindennap a betegágy mellett vagyok, ezért sokkal kézzelfoghatóbb tudást birtokolhatok. Az elmúlt hónapokban magamról is sokat tanultam, jóval tudatosabban állok a megoldandó feladatok elé. Itt vagyok húszévesen, végzett ápoló, viszont pályakezdő. Úgy érzem, hogy iskolai tanulmányaim, illetve a versennyel járó felkészülés során rengeteg elméleti és gyakorlati tudásra tettem szert, amit a jövőben még kamatoztatni szeretnék – fogalmazott.

A versennyel járó intenzív felkészülés során a fiatal az ország különböző intézményeiben szerzett gyakorlatot, ebből az Orosházi Kórház is részt vállalt. Egy-egy hetet töltött a mozgásszervi rehabilitáción, a gasztroenterológián, a neurológián, a belgyógyászaton. A versenyen való részvétele, felkészülése a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, illetve az Állami Egészségügyi Ellátó Központ segítségével, támogatásával valósul meg. Komoly szerepe van a folyamatban mentorának, Fehér Zsuzsannának, aki úgy foglalkozik vele, hogy minél magasabb szinten el tudja sajátítani a szakmát.