Orosházi lett az év megyei könyvtárosa

A megye könyvtárosai minden évben az utolsó szakmai napjukon adják át az Év könyvtárosa Békésben díjat.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Kedden Orosházára érkezett Dézsi János, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Békés Megyei Szervezetének elnöke és Rakonczás Szilvia, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója. A 2020-as év kitüntetettjének személyesen vitték el a díjat. Az átadó helyszíne rendhagyó módon – mivel a jogszabály értelmében a könyvtárba a dolgozókon kívül más nem léphet be – Dávid Zoltán polgármester irodája volt. Az Év könyvtárosa Békésben 2020 címet a Justh Zsigmond Városi Könyvtár munkatársának, Törköly Józsefnek ítélték oda.

Dézsi János elismeréssel szólt az orosháziak szakmai műhelyéről, a dolgozók felkészültségéről, innovatív szemléletéről. Kiemelte, Törköly József megbízhatósága, folyamatos megújulási szándéka, sokrétű tevékenysége óriási érték. 2013-ban kezdeményezésére került be a zenei könyvtár szolgáltatásai közé a házi készítésű videó- és hangfelvételek digitalizálása. Azóta is folyamatos az igény a lakosság részéről. Sokat foglalkozik Orosháza zenetörténetével is.