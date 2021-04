Orosházi kacsamájat esznek a japánok is

Japán egyik legnagyobb étteremláncának bisztróiban szolgálják fel azokat az egytálételeket, amelyeknek egyik magyar alapanyaga a kacsamell, kacsa- és libamáj. A magyar termékeket Kelet-Magyarország termelői állítják elő kiváló minőségben. A kizárólag magyar tulajdonosok alkotta Green Divízió Kft. évek óta szállít ázsiai piacokra víziszárnyas-alapanyagokat. Orosházán a 2014 óta üzemelő vágóhídról ezek a termékek a több száz japán étteremben kapható fogásokban népszerűsítik a magyar termelőket és termékeiket. A Pannon Fine Food Kft. ügyvezető igazgatója, Nyeste Lajos megerősítette a hírt.

A magyar baromfiipar bölcsőjének számító vállalatot 1896-ban alapította az olasz Bernardinelli család Orosházán. Nem véletlenül települt a feldolgozó éppen a vasútállomás szomszédságába: az volt a cél, vagonszámra lehessen Strasbourgba libamájat szállítani jégen hűtve. Napjainkban az ugyanazon telephelyen működő Pannon Fine Food Kft. – 100 százalékban magyar tulajdonú vállalat – a légi közlekedés és az egyedülálló hűtési technológiának is köszönhetően

a világ minden tájára képes eljuttatni Orosházáról a feldolgozott hízottvízibaromfi-­termékeket.

Nyeste Lajos jó hírrel is szolgált: a világ gazdaságát minden téren sújtó pandémia mellett idén ez az ágazat Békés megyében – legalábbis eddig – megúszta a madárinfluenzát. Piacaik igényeit ezért a megszokott kiváló minőségben képesek ellátni. A messzi Japán is szintén komoly vevője az orosháziaknak már évek óta.

A Magyar Exportfejlesztési Ügynökség és a tokiói magyar nagykövetség vezetői március­ban a sajtó jelenlétében mutatták be és kóstoltatták a magyar alapanyagok felhasználásával készült fogást, amihez Orosházáról is szállítottak termékeket. Az a tapasztalat, hogy aki a legjobb minőséget képes termékével produkálni a japán fogyasztóknak, az felkerül portékájával a polcokra, és ez belépő lehet más ázsiai országok piacaira is. Az orosháziak egyébként ott vannak az Európai Unión kívül Kanadában, Japánban, Szingapúrban, Thaiföldön, Hongkongban, továbbá a közel-keleti muszlim közösségek piacain is. A cég kereskedői folyamatosan végzik a piackutatást.

– Folyamatosan szállítjuk a kacsamellet Japánba, mert valóban

az egyik legnagyobb étteremlánc készít a magyar alapanyagokból ételeket napi kínálataihoz.

Úgy értesültünk, hogy a fogásokhoz országismertető, zászló is tartozik – tette hozzá a cégvezető­.

Mint megtudtuk, egy másik étteremlánc pedig főhelyen kínálja carbonaraalapú tésztaételét hízott magyar libamájjal a tetején. Kétszáz étteremben országszerte, több hónapon keresztül élvezhetik a magyar ízvilágot a japánok. Az orosházi feldolgozó pedig a japán gasztrokavalkádhoz szállítja a szükséges minőségi termékeket.