Orosházán versengenek a koronáért

A Magyarok Világszépe szépségversenyre jelentkező lányok már tavaly is Békés megyében táboroztak, Fásy Ádám idén is visszatért velük. Az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpontban megkezdődött az idei verseny felkészítő tábora napokkal ezelőtt.

A döntős hölgyeket egy pikniken fogadták. A helyi termelők különleges és egyedi termékeit (méz, fonott kalács, csíramálé) is megkóstolhatták. Ahogy teltek a napok, egyre több élménnyel gazdagodtak a szépségek. Jártak kinn, a pusztában, ellátogattak az állatmenhelyre, fát is ültettek. A létszám idén kevesebb, hiszen a járványhelyzet miatt a határon túliak közül csak két Kárpátaljáról származó szépség tagja a döntős csapatnak – tudtuk meg a főtéri sétájukon Fásy Ádámtól. Békés megyei finalistájuk is van, egy szarvasi szépség, a 22 éves Furár Dominika. A szépségversenyre való készülődés jegyében a táborozók majd két hetet töltenek a városban.

Az élmények gyűjtése után mostantól a kemény munka várja őket: felkészülni a szeptember 18-ai döntőre, amit idén szintén Orosházán rendeznek meg. A 2020-as esztendő több szempontból is rendkívüli: a 2016-ban útjára indított Magyarok Világszépe verseny történetében idén 5. alkalommal bonyolítják le. Méltó helyszínen, látványos koreográfiákat tanulnak a lányok, akik közül sokan még soha nem álltak színpadon. Nem kis feladat a tökéletes színpadi mozgást hibátlanul elsajátítani.

Csorváson is jártak a lányok. A Hudák Szövőműhelyben tettek látogatást. Az ott készített ruhákat viselik majd a pénteki finálén, a Petőfi művelődési központban.

Hudák Mariann, a Mesterremek-díjas viseletkészítő érdeklődésünkre elmondta, a szépségverseny résztvevőinek már javában készítik a magyar díszruhákat, a magyaros viseleteket. A magyar díszruhák bordós bársony-arany dísszel, brokát variációkkal elkészülnek a hét közepére, hogy a lányok felpróbálhassák a nagy nap előtt.

– Tündökölnek majd mindannyian a szép ruhákban s kivétel nélkül királynőnek érezhetik magukat a pompás viseletekben – tette hozzá a ruhatervező.