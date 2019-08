Orosházán táboroznak Fásy Ádám legszebb lányai

Aki nem hisz a szemének, annak eláruljuk, valóban Fásy Ádámot látni Orosháza belvárosban, hol itt, hol ott. Többnyire sok szép lány veszi körbe. Megtudtuk, a Magyarok Világszépe verseny 18 legszebb, legcsinosabb lánya egy hetet tölt itt, hogy felkészüljön az augusztus 9-ei döntőre.

Miközben a lányokra vártunk, a szépségversenyek világában 30 éve rutinos szervezővel beszélgettünk, akit ezer szál köt Békés megyéhez, Orosházához. Elárulta, sok jó barátja, a rokonság, az ismerősök máig meghatározók az életében, szívesen gondol vissza azokra az évtizedekre, amiket Békés megyeiként élt meg.

Fásy Ádám 10 év kihagyás után tért vissza a szépségversenyek világába (ahol 1991-től 2006-ig egyeduralkodó volt Magyarországon). Versenyzői a Miss Universe, a Miss World, a Miss Europe, a Miss Intercontinental, a Miss International, a Miss Modell of the World és a Best Modell of the World világversenyein képviselték hazánkat.

– A Magyarok Világszépe versennyel 2016 óta foglalkozunk A világból azon hölgyek jelentkezhetnek, akik igazoltan tudják bizonyítani magyar származásukat, valamint 17. életévüket betöltötték. Ennek megfelelően a versenyen részt vehet az anyaországon kívül bármely földrészen élő hölgy.

– Mi lebontottuk a határokat a szépség és a jóság jegyében, hiszen minden szépségversenyünkhöz kapcsolódik karitatív tevékenység is – mesélte az ötletgazda, aki 2000-ben elnyerte a világ szépségversenyeinek legjobban működő karitatív szervezetének járó „Maecenas díjat”, amit Donald Trump adott át neki.

Orosházán sem marad el az adományosztás. Fásy fásít – mondta nevetve a Magyarok Világszépe atyja, utalva arra, hogy szeretnének fát is ültetni a szépségekkel.

Megtudtuk, idén is neveztek Erdélyből, Kárpátaljáról, a Felvidékről lányok. Van közöttük egy egzotikus szépség, akinek az édesanyja a Fülöp-szigetekről származik, édesapja magyar. Ez az első megmérettetése a szépségversenyek világában.

A sok közül lehet a legnagyobb esélyeseket, a legszebbeket kiválasztani – véli Fásy Ádám, aki Orosházára hozta felkészítő táborozni a versenyzőit. A városlakók már pénteken délután találkozhattak velük, hiszen nem csak a művelődési központban, de a főtéren is megjelentek csinos koktélruháikban, majd bikinire vetkőzve a főtéri vízterek medencéinél fotózták a 18 csinos versenyzőt sok nézelődő nagy örömére.

Fásy Ádám elmondta, sok munka, tanulás vár a lányokra az elkövetkezendő egy hét alatt. A tét nagy: a királynő – amellett, hogy értékes nyereményekkel gazdagodik – jogot szerez arra is, hogy a szépség és a jóság nagykövete legyen, illetve képviselje hazánkat a Miss Intercontinental világversenyen.