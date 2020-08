Örömíjászok vetélkedtek Eleken

Pályaavató örömíjász versenyt rendeztek Eleken, szombaton délelőtt a lőtérnél, ahol többek közt történelmi-, és vadászíj kategóriában is megmérkőztek a résztvevők.

A verseny kezdetén, annak részeként adták át az eleki Velek Vezér Hagyományőrző Egyesület új, akadálymentesített íjászpályáját, mely kétmillió forintos támogatásból valósult meg.

A megnyitón Szelezsán György a település polgármestere elmondta, ekkora méretű pályán még az olimpiai csapat sem készülhet, szavai szerint Elek a pályaavatással végérvényesen az íjászat városa lett. A városvezető kiemelte, az eleki általános iskolákban van az országban egyedül íjászoktatás. A helyi Velek Vezér Hagyományőrző Egyesülettel kapcsolatban pedig megjegyezte: minden városi, illetve civil rendezvényen képviseltetik magukat, a helyi íjászok pedig a különféle versenyeken sorozatosan sikereket könyvelhetnek el, mely főként az edzőjüknek köszönhető.

Mint megtudtuk, az íjász egyesület elnöke és edzője Duró Lajos már öt éve vezeti a hagyományőrzőket, civilben pedig a helyi általános iskola földrajz szakos tanára. Sőt egy ideje az íjászatot is igyekszik megtanítani diákjainak, mivel az intézményben a mindennapos testnevelés részeként ő tanítja a fiataloknak a hagyományőrző sportot. Mint kiderült, mindezt már Banda Tibor, a Magyar Íjász Szövetség szövetségi kapitánya is megtekintette, aki korábban azért látogatott el a helyi iskolába, hogy a gyakorlatban is megnézze ezt az országosan is egyedülálló programot.

– Az egyesület egy üde színfoltja a város közéletének. A tömérdek érem és kupa között vannak igazán nagy sikerek is a csapaton belül, Jakó Margit a remek nemzetközi eredményeinek sorozatát követve az első Bhutáni Nemzetközi Íjász Bajnokságon rendkívül szoros küzdelemben az előkelő 2. helyen végzett. Továbbá az egyesület fiataljai közül került ki Resetár Hanna, aki idén az Emberi Erőforrások Minisztériuma jóvoltából a 2019-es év „Magyarország jó tanulója és jó sportolója” címet kapta meg. Hanna többek között a világbajnoki 5., és az országos bajnoki 4. helyezései, illetve dicséretes tanulmányi eredménye alapján érdemelte ki a címet – árulta el Kecskés Andrea, önkormányzati képviselő, az egyesület megbízottja.

Az átadó után következett az örömíjász verseny, mely többféle helyszínen zajlott. A különféle célok, céltáblák változatos összeállításában 2D-s, 3D-s, lőlapos és ügyességi célok váltakoztak. Sőt, több mint húsz új, sosem használt, lövésmentes cél is várta a versenyzőket. A szervezők tájékoztatása alapján közel kétszázan adták le a nevezésüket, köztük az egészen kicsik és a szenior kategória is képviseltette magát. A versenyen mini, apród, leányka, levente, menyecske, dalia elnevezéssel illették a kisebbeket, a nagyobbakat pedig fehérnép, vitéz, illetve tiszteletreméltó-, valamint veterán hölgy és úr kategóriába sorolták. Többféle megmérettetés és fegyvertípus volt, a történelmi íjaktól kezdve a modernebbekig. Kategóriánként az első három helyezettet díjazták: a kiemelkedő teljesítményért érem és oklevél járt az íjfeszítőknek.

A versenyek mellett többféle program, és étel is várta a résztvevőket, ahol a kisebbek és a nagyobbak is tartalmas elfoglaltságot találhattak. Többek közt volt solymászbemutató, tombola, ugrálóvár, és kirakodóvásár is.