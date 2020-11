Óriási lehet egy termék környezeti lábnyoma

Az elmúlt hét a hulladékcsökkentési program gerincét adta Európában: idén a láthatatlan szemétre hívták fel a figyelmet.

A békéscsabai hulladékmentes bolt tulajdonosa, Pocsaji Csilla elmondta, sokan nem tudják, de láthatatlan hulladéknak minősül az, ami egy adott termék gyártási folyamata során keletkezik.

– Az elmajszolt csoki után nem csak a papír marad,

az előállítás, csomagolás során több száz méternyi selejt keletkezhet, ami nem más, mint szemét.

Láthatatlan az a kémiai szenny is, amit a testünkbe viszünk be egy-egy nem megfelelő kozmetikummal, élelmiszerrel, és káros a reklámként ránk zúduló virtuális hulladék is.

Arra a kérdésre, egyénileg mit tehetünk, aláhúzta, mindenkinek látnia kellene a legendás brit műsorvezető, David Attenborough filmjét, melyben a 94 éves férfi elmeséli életének és a Föld evolúciójának történetét, miközben gyászolja az elveszett vadont. Pocsaji Csilla szerint van, amivel már elkéstünk, de a nagyobb katasztrófa elkerülése érdekében felhagyhatunk az úgynevezett „fast fashion” (gyorsan készülő) ruhák viselésével, a felesleges vásárlással. Azt tanácsolja,

írjunk listát, és mielőtt leemeljük a polcról a terméket, tájékozódjunk.

– Ne öntsünk fél liter fertőtlenítőt a vécébe, amit egyébként is három, rosszabb esetben hét liter tiszta ivóvízzel öblítünk le – hangsúlyozta. Pocsaji Csilla elismerte, a hulladékcsökkentett életmód nehezebb, de már nincs választásunk. Az, hogy nem szemetelünk az utcán, nejlon helyett vászontáskába pakolunk, viszünk magunkkal fém evőeszközt a gyorsétkezdébe, nem tüzelünk el rongyot, gumit, még a minimumnál is kevesebb. Kiemelte viszont, mennyire előremutató, hogy a nők körében egyre népszerűbb a mosható pelenka, intim betét.

Márki Gabriella 2014 óta használ környezetbarát pelenkát, szerinte nem bonyolultabb az élete: – Kevesebbet költünk és jobb a lelkiismeretünk is –összegezte tapasztalatait a csabai háromgyermekes édesanya, aki hozzátette, öblítés után kétnaponta mossa környezetkímélő mosószerrel a pelenkákat, már harmadik kisfia használja ugyanazt a kollekciót.

Pocsaji Csilla hozzáfűzte, a gyártók azt kínálják, amire kereslet van. Ezért kell jeleznünk, számunkra fontos a termék környezeti lábnyoma is.