Önzetlenül segített az Építőkövet csapat

Az Építőkövetek létrejöttének előzményei egészen 1970-ig nyúlnak vissza: – Akkor óriási pusztítást végzett az árvíz Szabolcsban. A középiskolai évzárón kihirdették, hogy aki úgy gondolja, a helyszínen segítheti a helyreállítást. Toboroztam egy csapatot, elmentünk és amit tudtunk, megtettünk, hogy javítsunk az ott élő emberek helyzetén – mesélte hírportálunknak Békési Endre. A misszió békési ötletgazdáját az élmény sokáig elkísérte, és később megalakította az Építőköveteket.

Az elmúlt évtizedekben elsősorban egyházi épületek építésében, felújításában segédkezett a változó összetételű, de mindig nagyon lelkes csapat. A megye mellett a teljesség igénye nélkül jártak már Angliában, Németországban, Ukrajnában, Erdélyben, a Vajdaságban és Horvátországban, illetve hazánk több táján is.

– Az elmúlt időszakban kicsit kevesebb időnk jutott vállalt küldetésünkre, de most újra felvettük a fonalat – fogalmazott Békési Endre, akitől megtudtuk, hogy a közelmúltban Kaposvárra utaztak, hogy munkájukkal hozzájáruljanak egy szeretetház létrehozásához.

Mint elmondta, a Magyar Pünkösdi Egyház (MPE) egy volt ruhagyár kissé leromlott állapotú, kétemeletes épületében alakítja ki az intézményt. Békési Endréék a gipszkarton falak lemezelését végezték múlt hétfőtől szombatig. A missziót ezúttal három békési, két vésztői, két, a Baranya megyei Kölkedről érkezett, illetve egy-egy balatonlellei és balatonszemesi követ alkotta.

– A munkát reggel 8 órakor vettük fel, és egyórás ebédszünet beiktatásával délután 5 óráig dolgoztunk – számolt be a részletekről Békési Endre, aki elárulta: nagyon szívesen önkénteskednek, a délutáni, esti beszélgetések pedig igazi lelki feltöltődést jelentettek számukra. Kadarkúton, egy idősek otthonában volt a szállásuk, ahol három szobában helyezték el őket.

– Szívélyes volt a fogadtatás, ott kaptunk reggelit és vacsorát – ecsetelte a misszióvezető. – Esténként sok minden szóba került. Több helyről jöttünk, mindenkinek volt egy-egy léleképítő története, imádkoztunk egymásért, másokért.

Nyugdíjasként is segítenek

Békési Endre beszámolt arról, hogy az Építőkövetek az idei évtől a MPE Országos Cigánymisszió Szeretetszolgálat önkénteseiként, annak égisze alatt tevékenykednek.

Elmondta azt is, idén több helyszínen igyekeznek majd segíteni, egyebek mellett a kaposvári szeretetotthonhoz is visszatérnek.

– Nagyon érdekes az idő múlása, múlt héten már egy kivételével mindannyian nyugdíjasként kapcsolódtunk be a szeretetotthon kialakításába. Nem vagyunk teljesen száz százalékos egészségügyi állapotban. A munka sem számított könnyűnek, hiszen annak jelentős részét az anyagmozgatás jelentette, Isten mégis alkalmassá tett minket, hogy részt vegyünk az építkezésben – mondta az Építőkövetek vezetője.