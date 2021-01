Online választanak munkatársat a cégek Békésben

A pandémiás helyzet sok helyen megváltoztatta a munkaerő-felvétel folyamatait, és ahol erre lehetőség volt, áttértek a személyes toborzásról, kiválasztásról a virtuális térben történő beszélgetésekre. Természetesen vannak olyan munkakörök, ahol ez nem lehetséges, vagy nem szükséges, így például a boltieladó-, gépkezelő- vagy éppen a futárállások betöltésénél erre jellemzően nem került sor, de a munkaadók ott is megelőző intézkedéseket hoztak.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Fórián Ildikó, a Linamar Hungary Zrt. toborzási specialistája úgy fogalmazott, a kialakult helyzetre gyorsan és rugalmasan kellett reagálniuk, a kollégákkal jól együtt tudtak működni.

– A biztonságot szem előtt tartva interjúztatunk, minden telephelyre érkezőt kérünk a maszk helyes viselésére, kézfertőtlenítésre, illetve kerüljük a kézfogásokat, és felhívjuk a figyelmet a további egészségvédelmi intézkedésink maradéktalan betartására.

A korábban 20-25 fős kiválasztási napjaink létszámát csökkentettük,

a gépkezelőteszt-írásra pedig már csak 8-10 főt fogadunk alkalmanként, a megfelelő távolság betartásával – árulta el. Kiemelte, lényeges változás és egyben fejlesztés is, hogy az egyéni interjúk esetén bevezették az online formát, ami szavai szerint a pályázónak is nagy előny, hiszen kényelmes, nem kell eljönnie a telephelyükre és akár otthonról is bejelentkezhet, így maszk nélkül láthatják és hallgatják egymást a résztvevők, maximális egészségügyi biztonság mellett.

Kása István Zoltán, a Marzek Kner Packaging Kft. ügyvezető igazgatója arról számolt be, hogy egyes munkaköröknél áttértek az online videós interjúkra, ezért az előzetes beszélgetések a jelöltekkel a pandémiás helyzet miatt jelenleg így történnek. Ennek tapasztalatai vegyesek, mert mint elmondta, alapvetően jól működik a dolog, de úgy tapasztalja, hogy

másképp viselkednek az állásra jelentkezők egy online interjún és másképp személyesen.

Példaként említett egy esetet, ahol az online találkozás után a kiválasztottal összehoztak egy személyes beszélgetést is, ahol az addig ígéretes jelölt már nem felelt meg, az élő benyomások után végül nem mellette döntöttek.

– Bár a személyes interjúkat preferáljuk, de ha erre nem volt lehetőség, akkor már korábban is létezett nálunk az elektronikus interjú. Aki ezen átment, azzal megbeszéltünk egy személyes találkozást. Volt olyan eset, amikor a három kiválasztottból csak egy hozta személyesen is azt a benyomást, amit elektronikusan, szinte újra fel kellett építeni a személyiségét, a róla kialakult addigi képet – részletezte.

Más a megítélése az online és a személyes interjúnak

A HR-es szakemberek tapasztalatai is mindezeket erősítik meg: a személyes első benyomás, a jelölt testbeszéde, gesztusai kiemelt jelentőséggel bírnak, és sokat elárulnak arról, hogy az adott álláskereső személyisége beleillik-e egy adott vállalat csapatába vagy sem. Egy virtuális találkozás, egy videócset esetén viszont jelentősen korlátozottabbak az ilyetén lehetőségek.