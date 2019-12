Online piacon árulhatnak a Békés megyei kézművesek

Találkozásunkkor Gyányi Vica és Domokos-Balog Ágnes éppen azt beszélték meg, milyen húsvéti műhelyfoglalkozásokat szerveznek a nemrég átvett és kialakítás alatt álló Kreatív Műhely Alkotó Házba. Mint mondják, sűrű ez a hónap, viszont már ilyenkor gondolni kell a jövő évre, nehogy kicsússzanak az időből.

De mindent csak sorjában, hiszen a történet kezdete nyár végére tehető, ekkor dugták össze a fejüket egy helyi vásáron árusító kézművesek, ahol egyszer csak arra terelődött a szó, mi kell ahhoz, hogy sikeresebbek legyenek. Abban mindannyian egyetértettek, hogy azok tudnak sikeresen árusítani, akiknek van egy piaaca, egy olyan felülete, ahol sok emberhez el tudnak jutni a portékáikkal.

– Az általam elképzelt tervet még ott gyorsan felvázoltam a lányoknak, majd hazamentem és létrehoztam azt az online ingyenes piacteret, ahol a kézművestermékek találhatnak gazdára – árulta el Gyányi Vica.

Mint mondja, az általa megálmodott megyei piactéren a kézművesek és a kézművestermékek szerelmesei találhatják meg egymást.

– Az online piactér létrehozásával egy folyamatos kézművesvásárt szerettünk volna létrehozni évszaktól, eseménytől függetlenül. A csoporthoz bárki szabadon csatlakozhat, aminek köszönhetően ma már egy ezerötszáz főt számláló közösség működik a Facebookon – fogalmazott.

Hiszen minél szélesebb a termékek skálája, annál izgalmasabb, szebb a csoport. Együtt, közösen – így szól a mottójuk. De mindez csak akkor tud jól működni, ha mindenki betartja azt a néhány szabályt, amit a lányok hoztak.

– Nincs becsmérlés, piszkálódás, a termékek átvételi helyét és árát mindig mindenkinek fel kell tüntetnie, és ami talán a legfontosabb, csak kézművestermékeket tölthetnek fel a csoporttagok – emelték ki a csoport vezetői.

December elején a lányok még nagyobb fába vágták a fejszéjüket, megkezdték a Békési úton a Kreatív Műhely Alkotó Ház csinosítgatását. Hamarosan workshopot is indítanak, ahol a köztünk élő tehetséges és lelkes kézművesek mutatkozhatnak be.

– Hétköznapokon a műhely dolgos kezeink munkájával telik majd meg, de bármikor bárki szabadon beugorhat hozzánk, beszélgetni, tanácsot kérni vagy inni egy finom teát. Februártól pedig kézműves műhelyfoglalkozásokon mutathatják be a helyi kézművesek az eddig megszerzett tudásukat. Rengeteg vásárban megfordultunk már, ezért jól látjuk, ki az, aki tovább tudja adni a tudását másoknak – osztották meg velünk a szervezők.

Emellett szeretnék más módon is segíteni a helyi tehetségeket, ezért ugyanitt ingyenes találkozókat szerveznek majd, ahol szó esik promócióról, tapasztalatokról, valamint értékesítésről egyaránt.

A kézművesekre is vonatkoznak az adózási szabályok

Vállalkozás indításakor talán az a legnagyobb feladat a kézművesek számára, hogy amit addig hobbiból csináltak, azt most el kell adni, ezért sokan aukciós oldalakon próbálják értékesíteni az általuk készített termékeket. Így is felmérve azt, hogy van-e kereslet az áruik iránt. Amennyiben a természetes személyek felé értékesítéskor a jövedelmet, adót maguk állapítják meg, vonják le és fizetik meg, az adószámos magánszemély jövedelemadózási mód is megfelelő lehet. Viszont a Békés megyei Kézműves Piactér üzemeltetői azt tapasztalják, hogy a kézművesek közül többen nem ismerik a rájuk vonatkozó szabályokat, nincsenek tisztában azzal, hogy milyen adózási forma lehet számukra a legmegfelelőbb.

– Kicsit nehéz hivatalos keretek között végezni ezt a tevékenységet. A legtöbben 7-es adószámmal művelik mindezt, de sokszor tőlünk tudják meg, hogy ha komolyan szeretnék ezt végezni, akkor ehhez papír, bejelentett adószám szükséges – emelték ki a csoport üzemeltetői, akik maguk is több esztendeje tevékenykednek ezen a területen.