Olvasóink újra nagyot alkottak: megjelent idei szakácskönyvünk

Családok szakácskönyve – Olvasóink legjobb receptjei címmel jelent meg idei albumunk. A beküldők kitettek magukért a receptek számában és az ételeknél egyaránt. Prohászka Béla Venesz-díjas mesterszakácsnak, a kiadvány lektorának vezetésével választotta ki a szakmai zsűri az általa legjobbnak ítélt recepteket, melyek bekerültek az albumba. A legötletesebb recepteket beküldő Békés megyeiek ajándékát csütörtökön vittük házhoz, mert a péntekre tervezett bemutatót a járványügyi előírások miatt nem tarthattuk meg.

Elsőként Gádoros fele vettük az irányt. Kokavecz Adrienn és párja, Viczián Ádám két gyermekükkel, az ötéves Dáviddal és a másfél éves Sárával fogadott bennünket. Prohászka Bélával együtt adtuk át az ajándékaikat: multifunkcionális főzőedényt, serpenyőkészletet, gyümölcs- és zöldségmixert, no, és a szakácskönyvet.

Adrienn és Dávid gyermekeikkel együtt készítette el ételüket. Nem véletlen, hogy a csili- és a jalapeño paprikák nagy szerepet kaptak ebben, ugyanis a szülők évek óta termelik ezen növényeket.

– Édesanyámtól tanultam meg a szilvaszósz készítését, és ezt „bolondítottuk meg” fahéjjal, mézzel, illetve egy kis sherry ecettel ízesítve.

Erősségét pedig a nálunk termő moruga scorpion csili adja – ecsetelte Adrienn. – Szárnyassültekhez, grillhúsokhoz, rántott ételekhez és extrapácként is használjuk, valamint ínyencekként még édességként is szívesen fogyasztjuk.

Adrienn a dédimamája körül sürgölődött, amikor az sütött-főzött, ugyanakkor nagymamája és édesanyja is remekül főz.

– Kitaposott utam volt a konyhába, és most leginkább a 14 éves lányunkat, Dorinát tanítgatom, jobban díjazza a csilis ételeket, mint a kicsik – emelte ki az anyuka.

– Ha mindenkinek a kedvében akarok járni, akkor tésztaféléket készítek a derelyétől a gombócon át a milánói makaróniig.

Kádi Sándor feleségével, Marcsival vette át ajándékait Békéscsabán. Amikor a szakácskönyv számára alkották meg ételüket a Keri konyháján, Dominik fiukat is bevonták. A családfő kiemelte, hetente legalább egyszer fogyasztanak friss halból elkészített ételt. Egészséges, gyorsan megvan és nagyon finom.

– Ha egy tanácsot adhatok, arra mindenki figyeljen, hogy csak friss alapanyagot használjon – mondta a családfő. – Érdemes a sütés előtt egy–másfél órával befűszerezni a halat, és három–négy szeletnél többet ne süssünk egyszerre. Így nem hűl vissza a zsiradék, és ropogós lesz ez a nagyon egészséges finomság. Búzaliszt helyett azért ajánlom a kukoricalisztet, mert kevesebb benne a szénhidrát, és így biztosan ropogósra süthetjük a halat.

Kádi Sándor édesapjával sokat járt horgászni, így a kifogott halak pucolását, elkészítését is végigkövette.

A halételek ízlettek neki, és apaként már Dominikkel is megszerettette ezeket a finomságokat.

A harmadik ajándékban részesülő Sebestyén János volt, aki dédunokáját is elhozta a csabai százéves borda megalkotására.

– Gergő unokámmal és Zamira Lilla dédunokámmal érkeztünk a szakácskönyv konyhájára – mesélte receptbeküldőnk. – Unokáim közül Gergő – aki gépészmérnök – áll legközelebb a sütéshez-főzéshez. Már 14 éves korától elkísért különböző főzőversenyekre. Zamira Lilla pedig, amikor csak teheti, ott tüsténkedik a konyhában. Ha a kislány a tűzhelynél áll, mindig elmondja: „dédipapa, te olyan finomakat főzöl.”

Sebestyén János ősei tudományát őrizte meg, adja tovább, és ahogy fogalmazott: ezzel is egy kis nyomot hagy a jövő nemzedékeinek. Reméli, hogy a recept annyira felkelti a könyvet lapozgatók figyelmét, hogy elkészítik ezt a tartalmas, finom ételt családjuknak.

Magyaros ízek a főszerepben

Prohászka Béla kiemelte, a Békés Megyei Hírlap olvasói idén is hozták formájukat.

– Olyan finomságokat készíthettünk el, amelyekre a kollégákkal együtt azt mondtuk, most már értjük, miért is a családok kedvencei – ecsetelte a könyv lektora. – A magyar konyha ízei játszották sok finomságnál a főszerepet. Őrölt pirospaprikát, tejfölt, zöldfűszereket – kaportól, lestyántól a rozmaringig, zsályáig és bazsalikomig – szívesen használtak az olvasók. Hódítottak a gombócformák a levesekben és a főételekben. A desszerteknél többen a cukrot mézzel váltották ki. Felhívnám a figyelmet arra, hogy az úgynevezett mindenmentes ételekből is több bekerült az albumba.