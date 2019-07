Olvasóink nagy része nem jár fesztiválokra

Előző heti szavazásunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy olvasóink ellátogatnak e különböző fesztiválokra

A nyár beköszöntével elkezdődött a fesztiválszezon, így ennek kapcsán arra voltunk kíváncsiak, hogy olvasóink el szoktak e menni ezekre a zenei rendezvényekre.

Szavazóink elsöprő többsége – 69 százalék – akként voksolt, hogy ő nem jár fesztiválokra, inkább meghagyja azt a fiataloknak.

Csak a zenei fesztiválok érdekelnek – nyilatkozta olvasóink 14 százaléka, akadnak azonban olyanok is, akik csak a kulturális jellegű bulikra megy el (8 százalék), és vannak olyan olvasóink is, akik többre is elmennek, ők a válaszadók 9 százalékát teszik ki.

A nyár és a fesztiválszezon még csak most kezdődött, így mindenki megtalálhatja a számára legkedveltebb zene rendezvényt.