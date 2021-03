Oltáspárti a békési vendéglátós vállalkozó

Gál László, a Nagyház Pinceborozó üzemeltetője 60 év felettiként a minap megkapta a koronavírus elleni első védőoltást. Elmondta, Pfizer-vakcinát vett fel, de ugyanígy örült volna a kínainak is, mert csak az számít, hogy védett legyen, és esetlegesen mást se fertőzzön meg.

Ezt ne hagyja ki! Kicsoda Bige László, a baloldalt finanszírozó vörösbáró?

– Szerencsére kiszállításra kedvelik ételsorainkat a vendégek, partnereink, így nem kellett bezárnunk az éttermet – hangsúlyozta Gál László. – Ez azt is jelenti, hogy tovább foglalkoztatjuk munkatársainkat. Mindegyikőjüknek azt mondom, regisztráljanak – ezt egyébként már szinte mindegyikőjük megtette –, és amint lehet, oltassák be magukat. Ez a saját egészségüket és a megrendelőkét is szolgálja.

A szakember kitért arra, zöldség-, gyümölcs- és húsalapanyagokkal dolgoznak. Emiatt is fontos, hogy meglegyen a folyamatos kontroll. Hozzátette, a Nagyház Pinceborozóban minden járványügyi előírást betartanak, de a legjobb számukra is az lenne, ha legyőznénk a járványt, és mindenki nyithatna. A legjobban ehhez most az oltás felvétele járulhat hozzá.