Ingyenes képzéssel is támogatja a vállalkozókat a NAV

Lassan ötödik éve vezeti a NAV Békés Megyei Adó- és Vámigazgatóságát dr. Kovács Tamás. Az eltelt időszakról, a hivatal életében bekövetkezett változásokról beszélgettünk a megyei elnökkel.

– Az elmúlt éveket hogyan értékeli? Milyen változások történtek?

– Az adórendszer, az adószabályok és a gyakorlat is jelentősen átalakult. Lényeges, hogy aki vállalkozásba fog, az az alapokkal tisztában legyen. A kezdő vállalkozások vezetői ingyenesen olyan alapképzést kaphatnak, amivel megértik a könyvelőjük kéréseit. Az adózásnak vannak adóigazgatási, büntetőjogi vonatkozásai, de elsősorban kulturális kérdés. Adóbevételekből vannak bölcsődék, iskolák, óvodák, kórházak… Az állam az utóbbi években szolgáltató jellegűvé alakult át. Gondoljunk csak az elektronikus személyijövedelemadó-bevallás bevezetésére. A munkavállalók, vállalkozók egyre szélesebb körében készít a hivatal bevallástervezetet, és kidolgozás alatt van az elektronikus áfabevallás tervezetének elkészítése is. Ha csak felsorolásszerűen említjük, az utóbbi években bevezetésre került az előbb említett mentorálás, a támogató eljárás, csökkentek a munkaterhek, a szociális hozzájárulási adó, a társasági adó, a személyi jövedelemadó, egyes termékcsoportoknál az áfakulcs, bevezetésre kerültek egyszerűbb adózási formák (kiva, kata), és nem utolsósorban észszerűen rövid időre csökkent az ellenőrzések időtartama.

– Ellenőrzések – ez az, amitől legjobban tartanak az adózók. Mi változott?

– Ma már van lehetőség korábban nem is létezett, támogató jellegű eljárásokra. A támogató eljárás és jogkövetési vizsgálatnak a célja nem a szankcionálás, hanem az, hogy az adózó kijavítsa a téves vagy hibás gyakorlatát. Az utóbbi időben sokkal céltudatosabb kockázatelemzést, adatgyűjtést követően rendelünk el adóellenőrzést. A hivatal bárkit, bármikor ellenőrizhet, ezen nem kell megsértődni, én sem sértődöm meg, ha megállít a rendőr és igazoltat vagy szondáztat, ez a dolga. Vannak persze olyanok is, akik szándékosan kerülik el az adóbefizetést. Itt lép be a büntetőjog.

– Ez hogyan működik?

– Az adóhivatal adóigazgatási és bűnügyi szervei külön szervezeti egységekben működnek. Amennyiben azt látjuk, hogy valaki tudatosan kerüli az adókat, járulékokat, akkor élünk a bűnügyi eszközökkel. Ma már olyan informatikai eszközökkel dolgozunk, melyekkel könnyebben kiszűrhetőek a csalárd adózók. Fokozottan figyelünk arra is, hogy a munkáltatók eleget tegyenek járulékfizetési kötelezettségeiknek. A foglalkoztatottakat figyelő rendszer kapcsán indított eljárásokban több tízezer munkavállaló járulékait sikerült rendezni. Ezeknek az embereknek valószínűleg nyugdíja sem lett volna később.

– Új fogalomként egyre többet hallani a gazdaságfehérítésről. Erről mi a véleménye?

– A klasszikus közgazdaságtan nem nagyon tudott a gazdaságfehérítés fogalmával mit kezdeni. Alacsonyabbak az adókulcsok, több a szolgáltató jellegű eljárás, kevesebb az ellenőrzés, több a fizetési kedvezmény. Ennek ellenére évről évre több az adóbevétel. Ez csak úgy lehetséges, hogy többen fizetik be önként adójukat, javult az adómorál. A hivatal feladata az egyensúly megteremtése, azaz szolgáltató alapjelleggel működő, de szükség esetén hatósági eszközzel is hatékonyan élni tudó szervezetként kell működni.