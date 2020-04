Okoszebra segíti a biztonságot Gyulán

Elkészült a SafeCross® Okos Zebra Gyulán, a Béke sugárút és a Hétvezér utca kereszteződésénél – tudtuk meg dr. Görgényi Ernő polgármestertől. A beruházás tovább erősíti a közlekedésbiztonságot a fürdővárosban.

A képviselő-testület még tavaly október 31-i ülésén döntött arról, hogy részt vesz a Generali a Biztonságért Alapítvány pályázatán, amelynek célja, hogy a kandidáló településen okoszebrát alakítsanak ki – nyilatkozta hírportálunknak a fejlesztés hátterével kapcsolatban dr. Görgényi Ernő. A polgármester elmondta, a fejlesztéshez a legmegfelelőbb helyszínnek a Béke sugárút és a Hétvezér utca kereszteződését tekintették.

– Több lakossági megkeresést, panaszt, észrevételt kaptunk a területen található gyalogátkelő-hellyel kapcsolatban. Korábban néhány baleset is előfordult a zebra környékén – folytatta a gondolatot a polgármester. – Természetesen a szakemberekkel is egyeztettünk, és munkatársaink is felmérték a körülményeket. Mindezek eredményeket született meg a testületi határozat arról, hogy pályázunk az említett alapítványi kiírásra, hogy az említett innovatív módon erősítsük a közlekedésbiztonságot. A beruházás mind a gyalogosokat, mind az autósokat segíti majd.

Dr. Görgényi Ernő kérdésünkre kitért arra, hogy az okoszebra egy olyan közlekedésbiztonsági rendszer, mely az útburkolatban elhelyezett aktív LED-prizmák segítségével, villogó fénnyel hívja fel az autósok figyelmét, a kijelölt gyalogátkelőn éppen áthaladó gyalogosokra.

– A rendszer csak akkor lép működésbe, amikor a zebrán ténylegesen áthalad a gyalogos – hangsúlyozta a városvezető.