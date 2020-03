Okányban alakított ki vágóhidat a dabasi cég

Ünnepélyes keretek között szombaton adták át Okányban, a Kossuth utcában azt a vágóhidat, ami pár hete kezdte meg működését; illetve amit a Pest megyei, dabasi székhelyű Sza-Fa Kft. alakított ki önerőből, egy több százmillió forintos beruházás eredményeként. Várhatóan húsz-huszonöt embernek adnak majd munkát, hetente több száz sertést és szarvasmarhát vágnának.

Szabó Károly, a cég ügyvezetője – a másik ügyvezető a felesége, Fabók Melinda – elmondta, korábban Dabason is működtettek vágóhidat, tehát nem tévedtek ismeretlen terepre az okányi vágóhíddal. Azért választották Okányt, mert édesapja okányi származású, ő gyermekként többször is megfordult a településen, a helyben maradt rokonsággal pedig folyamatos kapcsolatban van.

A településen csak Cziráki-féle épületként ismert ingatlant 2016-ban vették meg. Rengeteg munka volt vele, hiszen bontották, átalakították és felújították az egykor a termelőszövetkezet, majd egy faipari cég tulajdonában lévő épületet, annak részeit. Az 1200-1300 négyzetméteres épületre a számításai szerint több százmillió forintos költöttek, teljesen saját erőből, pályázati pénzek nélkül.

Szabó Károly ismertette, két hete működik mondhatni alapjáraton a vágóhíd, jelenleg 13-14 embernek biztosít munkát és ezzel jövedelmet. A mostani működési engedély heti száz sertés és hatvan szarvasmarha vágására ad lehetőséget, de a kapacitás ennél többet is elbírna, így szerinte ennél több jószágot is vághatnak majd a jövőben, és akkor több, akár 20-25 embernek adhatnak munkát.

Az ügyvezető kérdésünkre hozzátette, a vágás mellett bontásra és feldolgozásra is kaptak jogosultságot, saját termékekben szintén gondolkodnak, így például kolbászban, szalámiban, esetleg virsliben. Mint fogalmazott, mivel korábban is működtetett vágóhidat, megvannak a kapcsolatai, mind a vágni való jószágok, mind a felvevő piac esetében, tehát ezzel szerinte nem lesz probléma.

Az ünnepségen dr. Kovács József országgyűlési képviselő emlékeztetett, miszerint Békés megye mezőgazdasági megye, ahol fontos az állattartás is. Úgy véli, annál hatékonyabb lehet az emberek kiszolgálása, minél közelebb van a feldolgozás is, ezért örömteli a vágóhíd működése. Úgy véli, a fejlesztés üzenete az, miszerint saját erőből is meg lehet valósítani az álmokat, ehhez becsületre, szorgalomra, szakértelemre van szükség. Kiemelte, hogy a cégvezetők az okányi beruházással a közösségért, az egész településért ugyancsak tettek.