Nyolcvanhatmilliárd sorsáról dönthetnek

Több mint 86 milliárd forint érkezhet Békés megyébe a 2021 és 2027 közötti európai uniós ciklusban fejlesztésekre – hangzott el a megyei közgyűlés szerdán Békéscsabán, a megyeházán tartott ülésén. Elfogadták az úgynevezett integrált területi programot – amire a kormánynak is rá kell bólintania –, várhatóan idén megjelennek az első pályázati felhívások.

Zalai Mihály (Fidesz-KDNP), a megyei közgyűlés elnöke elmondta, korábban elfogadták a területfejlesztési koncepciót és a programot, most következik az integrált területi program, ami az európai uniós program, a korábbi Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) folytatását jelentő TOP Plusz forgatókönyve lesz. Ha erre a kormány is rábólint, akkor Békés az első megyék között lehet, ahol megjelennek a pályázati felhívások.

Kiemelte: szigorúan tartották a határidőket. Január végén online konferenciát tartottak a járásokban, amelyeken fontos volt a városok és a falvak részvétele, iránymutatása. Februárban projektötleteket gyűjtöttek, amelyek meghatározták az önkormányzatok és a leendő pályázók igényeit. A későbbiekben is több találkozót szerveztek, kikérték az önkormányzatok és az országgyűlési képviselők véleményét.

Úgy véli, sikerült konszenzust kialakítani a 75 Békés megyei település között, és abban is egyetértettek, hogy a lakosságszám arányához képest 20 százalékkal több forráshoz jusson a két komplex programmal fejlesztendő járás, a mezőkovácsházi és a sarkadi. Elmondta: a most elfogadott integrált területi program nem végleges, ugyanis szükséges a kormányzati jóváhagyás, és a vezetők most tárgyalnak az Európai Bizottság képviselőivel.

– Az előző ciklushoz képest is jelentősebb összeg, 86 milliárd forint érkezhet Békés megyébe – hangsúlyozta. Közutak fejlesztésére a korábbinál 2,5-szer több pénz jut, óriási igény mutatkozik a belterületi utak korszerűsítésére, a köznevelési és az egészségügyi intézmények fejlesztésére. Elmondta: most is valós igényeket elégítenének ki a fejlesztésekkel, ahogy azt tették 2014 és 2020 között, hiszen ezzel segítik a településeket, az ott élők életminőségének javítását.

– Békés megye élen jár az integrált területi program megalkotásában – mondta Hodálik Pál tanácsnok (Fidesz-KDNP), aki a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségében is képviseli Békés megyét. Utalt egyrészt arra, hogy időben készült el az anyag és született meg a döntés, másrészt arra, hogy kikérték a települések véleményét, így valóban az összes Békés megyei település konszenzusában alkották meg a programot. Jelezte: azzal is egyetértett mindenki, hogy az átlagosnál 20 százalékkal több forrás jusson a mezőkovácsházi és a sarkadi járásnak, hogy hozzájárulhassanak ezzel a két térség gazdasági-társadalmi fejlődéséhez. Varga Gusztáv tanácsnok (Fidesz-KDNP), a területfejlesztési bizottság elnöke azt emelte ki: amíg korábban voltak viták járások, települések között, addig most mind a 75 település egyetért a programmal, hiszen bekérték a járások, a városok és a falvak igényeit.