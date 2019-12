Nyolcmilliót nyertek a civilek

Immáron tizedik alkalommal támogatja a Békéscsaba és térsége fejlődését szolgáló nonprofit kezdeményezéseket a Budapest Bank Békéscsabáért Program. A 2019. évi pályázat során 15 civil szervezet nyert 200 ezer és egymillió forint közötti támogatást, összesen nyolcmillió forint értékben. Az erről szóló okleveleket a pénzintézet megyeszékhelyi bankműveleti központjában csütörtökön megtartott ünnepélyes díjátadón kapták meg a nyertesek.

Ahogyan az eddigi években, úgy idén is két fő témakörben írták ki a pályázatot programban. A környezeti fenntarthatóság témában csak a Békéscsabán vagy közvetlen vonzáskörzetében bejegyzett szervezetek jelentkezhettek. Itt a zsűri döntése nyomán 13 szervezet nyert összesen 6 161 620 forintos támogatást. A második témakörben a Békés megyei vállalkozóvá válást vagy vállalkozásfejlesztést segítő kezdeményezésekkel az ország egész területéről pályázhattak a szervezetek. Az ebben a kategóriában pályázók közül két szervezetnek összesen 1 838 380 forintos támogatást ítéltek oda bírálók.

– Azzal a céllal indítottuk el 2013 őszén a programot, hogy pályázati keretek között támogassunk olyan civil szervezeteket, melyek hozzájárulnak Békéscsaba fejlődéséhez és értékeinek megőrzéséhez – hangsúlyozta Lasetzky Frigyes, a Budapest Bank operációs vezetője. – A programban szorosan együttműködünk a város önkormányzatával, a nyolcmillió forintos forrást közösen biztosítjuk.

Az eddigi tíz kiírásra összesen 359 pályázat érkezett, a jelentkezők közül pedig 120 nonprofit szervezet összesen 54 millió forintot nyert el. Az évek során a támogatott területek között szerepelt már a kultúra, a hagyományőrzés, a közösségépítés, az esélyegyenlőség, a vállalkozói ismeretek, a pénzügyi kultúra, a pályaválasztás, az egészségfejlesztés, a környezetvédelem, valamint a természeti és kulturális értékmegőrzés is.

– Az éghajlatváltozás korunk egyik legsúlyosabb problémája, ezért az idei évtől a Budapest Bank saját klímavédelmi intézkedésein túl társadalmi felelősségvállalási kezdeményezéseivel is kiemelt figyelmet fordít a környezeti fenntarthatóságra – emelte ki Lasetzky Frigyes.– Ezért nem volt számunkra kérdéses, hogy idén a pályázat során olyan civil szervezeteket is díjazzunk, amelyek példát mutatnak környezetbarát programjaikkal. Hasonlóan fontos ügy a helyi vállalkozások támogatása, hogy a cégalapításban gondolkodók számára is vonzó maradjon Békés megye, és ne hagyják el a térséget.

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere kiemelte: jól látható az a profizmus, tudás, elkötelezettség, mellyel a Budapest Bank évről évre Békés megye egyik legnagyobb munkáltatója, és gazdasági tevékenységével a város presztízsét is emeli. Emellett társadalmi szerepvállalásával is aktívan hozzájárul Békéscsaba fejlődéséhez. A polgármester kitért arra, hálás a város civil szervezeteinek, hogy segítenek a helyi vállalkozó szellemű embereknek, illetve azon dolgoznak, hogy megőrizzék a környék természeti kincseit.