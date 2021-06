Nyílt napot tartott a Mathias Corvinus Collegium Békéscsabán

Szép számú érdeklődő előtt tartották meg a Mathias Corvinus Collegium nyílt napját szombaton a Csabagyöngye Kulturális Központban, Békéscsabán. Az állandó foglalkozások szeptemberben kezdődnek, amelyekre az általános iskolák ötödik osztályos diákjait és a középiskolásokat várják majd számos érdekességgel és hasznos tudással.

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) jó híre megelőzte a Békéscsabára érkezését – fogalmazott köszöntőjében dr. Kiss Gyula. A megyeszékhely aljegyzője elmondta, az együttműködés előkészítése hónapokkal ezelőtt megkezdődött annak érdekében, hogy Békéscsabán is lehetőséget kapjanak a gyerekek, a fiatalok ahhoz, hogy minél hasznosabb többlettudást kaphassanak. Ennek kapcsán hangsúlyozta, az önkormányzat büszke arra, hogy Békéscsaba is célállomása lett a collegiumnak, amivel segíthetik a városi és a megyei diákokat. Nyomatékosította, hosszú távú közös munkában gondolkodnak, és nagyon várják, hogy szeptemberben elkezdődhessenek a képzések Békéscsabán.

Constantinovits Milán, az MCC Fiatal Tehetség Programjának (FIT) szakmai vezetője mérföldkőnek nevezte, hogy a városvezetéssel együttműködésben Békéscsabán is megnyithatják központjukat. A délkeleti határszélen a diákoknak eddig nem nyílt lehetőségük arra, hogy a lakóhelyükhöz közel jussanak az MCC által kínált képzésekhez, amely segít a hagyományos oktatáson kívüli tanulásban, a jövő tervezésében.

Ehhez eddig több száz kilométert kellett a középiskolásoknak Budapestre utazniuk, és onnan vissza. A Fiatal Tehetségekért Program sem volt jelen a térségben, de most már ugyanazt a színvonalas képzésformát megkaphatják az általános iskolások gyerekek és a középiskolások, mint kortársaik a Kárpát-medence többi pontján, Budapesttől Szombathelyig, Beregszásztól Székelyföldig. Kitért arra, hogy negyedévszázada foglalkoznak tehetséggondozással, miközben olyan területekre irányítják rá a figyelmet, amelyek nincsenek jelen a közoktatásban. A szakember több érvet is felsorolt, hogy miért érdemes ötödikes általános iskolásként vagy középiskolásként csatlakozni a programhoz a megyében.

– A tanulás mellett a játék is komoly szerepet kap a képzésekben, hiszen a tanulás játék is. Emellett a résztvevők egyedülálló közösségbe kerülhetnek, amely későbbi életükben is meghatározó lehet – tette hozzá. A általános iskolások számára életre hívott FIT Program olyan területeket is érint, amelyeket gyakran csak a hírekből vagy filmekből ismerhetünk. A fiatalok robotokat építhetnek majd, betekinthetnek az egészségügy világába, a sebkötözésbe, a mentők munkájába, a szakszerű elsősegély nyújtásába, de akár filmet is forgathatnak. A foglalkozások elkalauzolják majd őket a rejtélyes építészet világába. Összességében egy nagy felfedező kaland vár az ötödikesekre játékos, gyakorlatias formában, kiváló közösségben.

A középiskolások ugyancsak olyan érdekességet ismerhetnek meg, amelyekkel vélhetően csak elvétve találkoztak korábban. Gyarapíthatják jogi vagy pszichológiai ismereteiket, fejleszthetik íráskészségüket, valamint a történelem játékosabb, gyakorlatiasabb részét is megismerhetik. Ahogy az MCC egy végzett miskolci diákja fogalmazott: a collegium ablakot nyitott a világra azzal, hogy rengeteg olyan új dolgot mutatott be, amit korábban még nem ismert.

Constantinovits Milán kiemelte, a program a szülők, a pedagógusok és a város együttes támogatásával működhet megfelelően. Szólt arról, hogy a foglalkozásokban a helyi jellegzetességek is szerepet kapnak majd, olyan oktatókkal, művészekkel, vállalkozókkal dolgozhatnak együtt a fiatalok, akik a megyében és a városban is érdekesek.