Nyáron is lehet majd csúszkálni a Csaba Park Körte sori oldalán

Újabb fejlesztések rajtolnak hamarosan a Csaba Park Körte sori oldalán csaknem félmilliárd forintból. A domb tetejére épül egy kilátó, ahonnan indul a drótkötélpálya, de helyet kap a dombon egy síoktató- és hófánkpálya is.

Emellett a tónál lesz egy mászótorony és egy mászókötélpálya is. A munkálatok idejére, várhatóan év végéig teljesen lezárják a dombot.

Hanó Miklós alpolgármester elmondta,

a Modern Városok Program keretében valósulnak meg az újabb beruházások a Csaba Parkban, mintegy 450 millió forint értékben.

A kilátóval, a drótkötélpályával, a mászótoronnyal és a mászókötélpályával kapcsolatban hozzátette, ezek olyan attrakciók lesznek, amelyek turisztikai vonzerőt jelenthetnek, és azok bevételt termelhetnek, így a Csaba Park működése ugyancsak eredményesebbé válhat.

Hangsúlyozta, vannak további terveik, amelyek révén tovább lehetne fejleszteni, bővíteni a területet. Például vidámparki elemekben gondolkodnak, illetve az ÁNTSZ volt Gyulai úti épületét és annak környezetét szintén bevonnák a beruházásokba. Az épület egy része diákszállásként szolgálhatna, egy része raktárként funkcionálhatna, illetve van egy olyan rész is, ahol nyáron és télen egyaránt igénybe vehető, fedett játszóházat alakítanának ki.

Teljesen lezárják a dombot

Az újabb fejlesztések rövidesen indulnak, a munkaterületet ebben a hónapban adnák át a kivitelezőnek, a cégnek idén be kell fejeznie a munkálatokat – ismertette dr. Sódar Anita. A városfejlesztési nonprofit kft. ügyvezetője hozzátette, a domb a beruházás idejére munkaterületté válik, így azt teljesen le kell zárni. A tó északi oldalán ugyancsak várhatók építkezések, így a sétány ahhoz közel eső részén is számítani lehet időszakos korlátozásokra.

Kilátó, síoktató- és hófánkpálya épül

A domb tetején épül egy kilátó, amely a drótkötél-, úgynevezett canopy-pálya indítótornya is lesz egyben. A 270 méteres pálya másik vége a tó északi oldalán kap helyet. Szintén a dombon talál otthonra a síoktató- és hófánkpálya, amiket minden korosztály használhat majd. Ezek műanyag borítással készülnek, így akár télen, akár nyáron igénybe vehetők lesznek, lehet majd bérelni bakancsokat, léceket és botokat egyaránt.

A 60×10 méteres, azaz 600 négyzetméteres síoktatópálya a domb alsó felén létesül, lesz hozzá felvonó is. A kanyargós hófánkcsúszda 45–50 méter hosszú lesz, épül mellé egy futószalagszerű, emberek és eszközök szállítására is alkalmas felvonó, úgynevezett mozgó járda is.

Mászótornyot alakítanak ki a tónál

A tó északi, Gyulai út felőli oldalán kap helyet a mászótorony, amely egy 14 méter magas zsindelyfedéses toronyból és a hozzá kapcsolódó, eszközök tárolására hivatott kiszolgáló-épületből áll majd. Az építmény acélvázszerkezeten faburkolattal készül, és úgy épül meg, hogy annak három oldalán egyszerre hárman mászhatnak. A mászófogások folyamatosan változtathatók lesznek, így kialakíthatók könnyebb és nehezebb pályák egyaránt.

Ugyancsak a tónál, a leendő vízi színpaddal szemközti területen talál otthonra a mászókötélpálya, amit használhatnak kicsik és nagyok egyaránt. A felnőttpálya 17 szakaszból áll, annak hossza nagyjából 150 méter lesz, a gyermekek számára alkalmas gyakorlórendszer pedig 26 részből tevődik össze, annak hossza 230 méter lesz.