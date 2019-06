Nyáron a nagy melegben sem áll le a munka az egyenruhásoknál

A katasztrófavédők és a mentők a nyári szünet idején is teljes szolgálattal dolgoznak, ugyanúgy, mint az év bármely napján. Az egyenruhások tehát a nap 24 órájában vigyáznak ránk és értékeinkre. Emberéletet mentenek vagy éppen tüzet oltanak.

Míg sokan a nyári vakációjukat, pihenésüket töltik, addig a tűzoltóságon nem áll meg a munka. Gombos Erik tűzoltó hadnagy, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megbízott szóvivője elmondta, az elmúlt évek tendenciái alapján megállapítható, hogy nyáron van több káreseményük. Emellett még kiemelt időszak ezen kívül a tél, amikor ha súlyos hóhelyzet alakul ki, akkor szintén több százas mértékben vannak káresemények.

A csapadékmentes időszakban megnő a szabadtér tűzesetek száma, hiszen ilyenkor a kiszáradt aljnövényzet sokkal könnyebben gyullad meg.

– Ilyenkor az emberek is dekoncentráltabbak, több baleset történik az utakon. Továbbá a nagy hőmérsékletingadozások miatt minden évben előfordul egy-egy nagyobb viharos esemény, amely akár százas-több százas nagyságrendekben generál káreseményeket – tette hozzá Gombos Erik.

Hozzátette, hogy a beavatkozó állomány védelme – mint mindig –, ilyenkor is kiemelten fontos.

– Kollégáink minden vonulás alkalmával védőitallal ellátva mennek ki a kárhelyszínekre. Az elhúzódó több órás káresemények során nem csak védőital biztosítása szükséges, hanem a tartalékképzés során további egységek érkeznek a helyszínre, így az elsőként beavatkozók pihentetését biztosítják, valamint indokolt esetben a helyszínen lehetőség van étkeztetést is biztosítani. Amennyiben a káresemény jellege nem követeli meg, a védőfelszerelést is lehet könnyíteni, ilyenkor a védőcsizma, bevetési védőruha nadrág része, védőkesztyű és védősisak viselése a kötelező.

Utánajártunk annak is, hogy a nyári időszakban milyen nagyobb volumenű esetekhez riasztják a tűzoltókat.

– Elmondható, hogy az idei évben mivel még rövid ideje tart a meleghullám, nem tapasztalható jelentős növekedés az olyan káresemények számában, ahol vonulós egységeinknek be kell avatkoznia. Azonban a tavalyi évi statisztikákat vizsgálva elmondható, hogy az első négy hónapban 210 tűzeset volt, amelyből 30 szabadtéri. Az azt követő négy hónapban 352 tűzesethez vonultak kollégáink, amelyből 91 szabadtéren következett be. A számbeli nagyságrendi eltérés visszavezethető a mezőgazdasági munkák kezdetére.

A tűzesetek elkerülése és megelőzése érdekében a tűzoltóság kiemelten fontosnak tartja a lakosság, tájékoztatását. Munkájuk során rendszeresen megjelennek különböző rendezvényeken, ahol a hivatásuk bemutatás mellett érdekes előadásokat tartanak műszaki mentési és tűzoltási témában. A fiatalabb korosztály részere feladványokkal készülnek, sokszor a többi szervezettel karöltve szerveznek vetélkedőket, ahol egyszerű szakmai kérdésekre kell választadniuk a gyerekeknek, valamint játékos feladatokban vehetnek részt.

A tűzoltók mellett a mentőkhöz is több riasztás érkezik ebben az időszakban. Ilyenkor átlagosan 15-20 százalékkal is emelkedhet ezek száma, de ez is inkább a tartós hőség utolsó napjaiban mutatkozik meg. Releváns különbség azonban nincs a nyári és az őszi feladatmutatók között.

Kárász László, az OMSZ Dél-Alföldi Régió Békés Megyei Mentőszolgálata vezető mentőtisztje elmondta, hogy a melegben a légkondicionált mentőautókat állítják elsősorban szolgálatba, emellett kötelező a 20 perces pihenőidő biztosítása, valamint a betegeknek illetve a dolgozóknak is adnak védőitalt.

Hozzátette: a hőség elsősorban a szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedők esetében járhat különböző rosszullétekkel: ájulás, szapora szívműködés, mellkasi fájdalom vagy heveny légszomj kíséretében.

– Az extrém meleg nem csak az időseknél okozhat ájulásszerű rosszullétet, hanem a fiataloknál is, ha közvetlenül a tűző napon tartózkodnak, vagy kevés folyadékot vesznek magukhoz. A hirtelen jött melegfront az arra érzékenyeknél fejfájást, koncentráció zavart okozhat, ez vezethet például figyelmetlenséghez, ami balesetveszélyes tud lenni.

Ezért fontos, hogy hűtsük magunkat ahogyan csak tudjuk, keveset legyünk a szabadban, de ha ég is kimegyünk, akkor tartózkodjunk az árnyékban és fogyasszunk minél több folyadékot ebben az időszakban.

Kárász Lászlót kérdésünkre, hogy ilyenkor milyen extrém esetek fordulnak elő, amihez riasztják a mentőket, azt válaszolta, hogy ami a mentők számára a mindennapi munkánkból adódóan megszokott (például egy közterületi újraélesztés), az a nyilvánosság számára már extrémnek mondható.

Ahogy a többi szervezet, úgy a mentők is igyekeznek felhívni az emberek figyelmét arra, hogy hogyan tudnak védekezni a kánikula idején a nagy hőséggel szemben. Ezt pedig a média segítségével és a sajtóosztály munkatársai által kezelt Facebook oldalukon közzétett bejegyzésekkel kívánják elérni és tájékoztatni a lakosságot.