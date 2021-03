Novodomszky Éva is segíti a viharsarki alapítványt

A népszerű Békés megyei kötődésű műsorvezető, Novodomszky Éva is a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány mellé állt, több területen is segíti annak munkáját. Mint elmondta, minden szülő a legnagyobb félelmeit, a legnagyobb aggodalmait a gyermekei miatt éli át. Éppen ezért is tartja különösen fontosnak a szervezet támogatását.

– Miért döntött úgy, hogy ön is a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány mellé áll?

– Számomra édesanyaként kiemelten fontosak azok a kezdeményezések, amelyekkel gyerekeknek segítenek. Másrészt magam is viharsarki, szarvasi kötődésű vagyok, nagyon sokat jelent számomra a térség, jelentőségteljesek azok az élmények, amelyekkel ott gazdagodtam, és amelyek ma is odafűznek. Így természetesnek tartottam, hogy a szervezet mellé állok. Bízom benne, hogy segíteni tudom a dr. Abrulrahman Abdulrab Mohamed vezette alapítványt abban, hogy még többen támogassák azt a munkát, amit a koraszülöttek és a beteg gyermekek érdekében végeznek, amelynek részeként gyakran nehéz útviszonyok között szállítják az újszülötteket a kórházakba. A szívemnek módfelett fontos az ügy, amit a civil szervezet képvisel, és amit a szakemberek nap mint nap tesznek a családokért. Számos fórumon igyekszem majd népszerűsíteni mindezt, és felhívni a tevékenységükre a figyelmet. Ha újra lehetnek rendezvények, akkor természetesen személyesen is ott leszek majd a programjaikon.

– Említette, hogy édesanyaként különösen fontosnak tartja a jó ügy támogatását.

– Azt hiszem, hogy mindenki, akinek van gyermeke, aki édesapa vagy édesanya, átélte már, hogy a legnagyobb félelmeinket, a legnagyobb aggodalmainkat a gyermekeink miatt érezzük. Mindkét fiam, Cristiano és Marco is időre született, sőt, Cristianót még túl is hordtam két héttel, mégis sokáig a legkisebb sóhajukra és mozdulatukra is összerezdültem. Lassan persze megszoktam, hogy nem kell mindentől megijedni, de mindig ők lesznek a legféltettebb kincseim. Persze most már másfajta fejtöréseim vannak, hiszen Cristiano 16, Marco 10 éves, kamasz- illetve kiskamaszkorban vannak. Számomra rendkívül fontos visszajelzést jelent, hogy mindketten érzékenyek a rászorulók nehézségeire, odafigyelnek, ha valakinek segítségre van szüksége.

– Az alapítvány a gyermekeket és ezzel a családokat segíti, ön pedig a Duna Televízió Család-barát című magazinját vezeti. Esetleg ez is kapcsolódási pontot jelent?

– Mindenképpen. A műsor nagyon sokrétű, amelynek során több alkalommal találkoztam már koraszülött- és csecsemőmentőkkel. A velük való beszélgetések során tudtam meg, hogy mennyire nehéz a munkájuk, és mennyi mindenre kell odafigyelniük az újszülöttek, a koraszülöttek szállítása során. Amikor elmegy mellettünk egy szirénázó mentőautó, önkéntelenül is azért szorítunk, hogy minél hamarabb beérjenek a beteggel a kórházba, és ne legyen semmi baj. A gyermekek esetében a szakembereknek még speciálisabb feltételeket kell biztosítaniuk, hogy a törékeny kis életek a legnagyobb biztonságban jussanak el az egészségügyi intézményekbe. A műsor egyik fontos célja, hogy segítsük a családokat, egy-egy hasznos tanáccsal, recepttel, akár bútorfelújítási praktikákkal. Miközben igyekszünk vidámak és informatívak lenni, gyakran gyűjtünk rászoruló családoknak és olyanoknak is, akik váratlanul kerültek nehéz helyzetbe.