Növelte árbevételét tavaly a Gyulahús

Mintegy 850 millió forinttal közel 7,6 milliárd forintra növelte árbevételét tavaly az önkormányzati tulajdonú Gyulahús Kft. Az emelkedést elsősorban a belföldi piacon érte el a cég, mivel a kiviteli lehetőségek a pandémiás helyzet miatt korlátozottá váltak 2020-ban.

A belföldi piacon a járvány okozta nehézségek ellenére szép eredményeket értünk el tavaly – nyilatkozta hírportáluknak Daka Zsolt. A Gyulahús Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, az árbevétel dinamikus növekedésének hátterében két tényező áll. – Egyrészt a belföldi kereslet dinamikusan emelkedett. Mint megtudtuk,

a cég szárazáru-termékei és a májasok iránt egyaránt jelentős az érdeklődés, a fogyasztók is többet vásároltak a gyulai készítményekből.

Az alapanyagok árának emelkedése miatt ugyanakkor a cégnek némi áremelést is végre kellett hajtania. Így a két hatás együttesen járult hozzá az árbevétel növekedéséhez.

– Így 850 millió forintos növekedést értünk el ezen a téren, árbevételünk megközelítette a 7,6 milliárd forintot az előző évben – emelte ki a szakember.

Daka Zsolt arra a kérdésünkre, hogy a koronavírus-helyzet mennyire irányította rá a figyelmet a hazai termékekre, hangsúlyozta, a Gyulahúsnál is tapasztalják ezt a jelenséget.

– Saját marketingkampányt is folytattunk termékeink népszerűsítése érdekében, illetve bekapcsolódtunk a Vedd a hazait! Védd a hazait! elnevezésű kezdeményezésbe. Mindkét munka érezteti kedvező hatását – mondta az ügyvezető igazgató.

Az export, a kivitel területén ugyanakkor a járvány miatt nehézségek jelentkeztek, a nagyobb vevők leállították a külföldi vásárlást több országban is.

Különösen igaz ez az úgynevezett Horeca szektorra. Ez az elnevezés a szállodákat, éttermeket és kapcsolódó vállalkozásokat foglalja magában. Miután ezek a létesítmények nagyrészt bezártak vagy korlátozottan működnek a koronavírus miatt, ezért érthető módon a beszerzéseiket is szüneteltették­.

A tavalyi év krónikájához tartozik, hogy a Gyulahús folytatta a gyártás technológiai korszerűsítését. Év végén hírportálunkon is beszámoltunk arról, hogy a társaság szeletelőgépet és csomagológépeket is vásárolt, amelyeket üzembe is helyeztek. Daka Zsolt kiemelte, az eszközök kiválóan működnek, ami azért is fontos, mert érezhetően emelkedik a kereslet a szeletelt termékek iránt.

Az ügyvezető igazgató kifejtette,

az idei év első három hónapjának tapasztalatai alapján elmondható, a vásárlók óvatosabban költekeznek

– ez a belföldi piacra és az exportra egyaránt igaz. Egyelőre bázisszintű az értékesítés, ugyanakkor a cég ebben az évben is szeretne minimális árbevétel-emelkedést elérni. Az elképzelések szerint a Gyulahús idén is folytatja a technológiai fejlesztéseket, a gépbeszerzéseket, a géppark cseréjét. Csomagolóberendezés vásárlásában gondolkodnak, ami – ahogy korábban említettük – azért is lényeges, mert a védőgázas csomagolású termékek nagyon népszerűek a vásárlók körében.