Nőtt az ellátottak köre, több a munka Battonyán

Az idősellátás jelentős részét bonyolítja Battonya Városi Önkormányzat, Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezete.

Fokozott munka hárult a dolgozókra az elmúlt hónapokban, a veszélyhelyzet idején. Korobán Éva intézményvezetővel beszélgettünk az elmúlt időszakról, arról, miként szervezték át a mindennapjaikat ők, maguk is.

– Akik egyik napról a másikra kénytelenek voltak otthonaikban maradni, és máig se látogathatják az idősek és demens betegek klubját, ők a nappali ellátásban részt vevők (hatvanan). Őket az otthonaikban felkeressük. A házi gondozásban is van hetven battonyai, akikre figyelnünk kell. A családsegítő szolgálat kliensköre mellett a járványhelyzet idején jelentkeztek olyan idős emberek is, akik náluk ugyan nincsenek regisztrálva, de szükségük volt segítségre. Ahol kellett, ott a karanténba vonultakra is figyeltünk, elláttunk diszpécser-szolgálatot az orvosi rendelőben – sorolta megsokszorozódott tennivalóikat az intézmény vezetője.

A battonyai idősek, akik márciusig minden gond nélkül eljártak a déli meleg ebédért a konyhára, a megváltozott helyzetre való tekintettel az intézmény számukra is kiszállítja az ételt. Egy másik korosztály ellátásában is komoly feladatai vannak a sokrétű munkát végző intézménynek. Megtudtuk, a városi szintű gyermekfelügyeletet máig végzik a gyermekház épületében. Még nem működik a bölcsőde a városban, az 1-3 éves kisgyermekek elhelyezése ha gondot okoz a szülőknek, itt találnak megoldást.