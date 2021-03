Nosztalgiahullámot indított el a battonyaiak kútkereső akciója

A közkutak helyzetére hívta fel a figyelmet Battonya polgármestere, amikor közzé tette, hogy a Vörösmarty és a Táncsics utca sarkán megjavították a cigánykutat. A jó hír, miszerint ismét vízvételezési lehetőség van ezen a helyen is, nagy tetszést aratott a lakosság körében. A téma nosztalgiahullámot indított el a battonyaiak körében.

Ismét üzemel a cigánykút, erről a helyszínen a városvezetővel meggyőződtünk. A sarki házban élő asszony, Mladonyiczki Mihályné is kijött egy kicsit beszélgetni, amikor meglátta a polgármestert az utcájukban. Jéghideg vizet pumpált fel, miközben kicsit méltatlankodott is, hogy miért nem iható. Boros Csaba elmondta, a bevizsgálás hiányában figyelmeztetést helyeztek a kútra. Azt is elmondta, a meglazult, töredezett betonlapokat hamarosan megigazítják. Sok, értékes, üzemen kívüli kútról van tudomása a városvezetésnek.

– Folyamatosan javítjuk a többi kutat is – ezt már egy másik helyszínen erősítette meg Boros Csaba.

A József Attila utcán egy igazi, kúttörténeti szép példányra, egy öntöttvas kerekes kútra bukkantunk,

amit egy közelben élő asszony ki is próbált a mozdulat kedvéért, ugyanis itt még nem fakasztható víz. A battonyaiakat olyan nosztalgiahullám kapta el a cigánykút helyreállítása kapcsán, ami bizonyára a folytatást is meghatározza. Az irány jó, van igény hasonló, helyi, értékmegőrző, hasznos, ugyanakkor kicsi ráfordítást igénylő fejlesztésekre. A város egykori polgármestere, Takács Dezső, aki jelenleg is tagja a képviselő-testületnek, visszaemlékezést tett közzé.

Abból kiderült, 1984-ben sok, hasonló, működő kútja volt Battonyának. Heteken át posztoltak a battonyaiak újabbnál újabb helyszíneket megjelölve, ahol jó emlékezetük szerint volt közkút valaha.

– 1984 februárjában iszonyatos hóvihar volt.

A hófúvás elvágott minket a külvilágtól, megszűnt az áramellátás, azzal együtt a vezetékes vízellátás, a gázellátás is.

Ez az állapot egy hétig tartott, s ezalatt a régi kutak láttak el bennünket ivóvízzel. Akkor 16 ilyen víznyerő helyet vettünk számba. Most próbáljuk ezeket összeírni. A hozzám hasonló idősek segítsenek – kérte Takács Dezső közösségi oldalán. És a battonyaiak segítettek.

– Sikeres volt a kollektív emlékezés – ezt már hírportálunknak nyilatkozta. Elmesélte, hogy hajdan a közkutakat javító emberek a hatvanas évekig több mint félszáz vízvételi helyet ismertek Battonyán. A mostani nosztalgiázással már harmincnál is több ivóvizet adó közkút került a listára.

– Abban maradtunk a helytörténészeinkkel, hogy feldolgozzák ezt a hálás témát, így Battonya térképeire felkerülnek ezek a helyek. A város számos pontján van és működik az ivóvízhálózatra telepített közkifolyó, más néven nyomós kút, melyek nem helyben fúrt kutak. Ezek váltották le a fent felsorolt régi, kézi szivattyúval felszerelt kutakat – tette hozzá Takács Dezső.

Vizet vettek, közben beszélgettek A közkutaknak már a történelmi időkben is jelentőségük volt, mielőtt a vizet minden lakásba bevezették volna. Azon túl, hogy éltető vizet biztosítottak, hajdan sok ember számára a találkozások helyszínét jelentették a vízvételezés közben. – Összesítettem a battonyaiak emlékeit, ami kikerekedett belőle, azt a Jeles helyek Battonyán című sorozatomban adtam közre. A közkutak igazán jeles helyek voltak, ugyanis oltották az emberek szomját, s mert a vízért sorban állók beszélgettek egymással, miközben szálltak a hírek – mondta Takács Dezső.